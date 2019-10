Por Fedra Abagianos

@TrinityFlux

Un chico de 11 años que muere tras haber sido golpeado por sus compañeros, dos jóvenes que apuntan a la cabeza con una supuesta arma mientras el profesor de espaldas está escribiendo en el pizarrón, y el enfrentamiento a trompadas de dos grupos de chicos de distintos colegios. Los tres casos de violencia en la escuela que se dieron a conocer públicamente ayer fueron los que abrieron el debate en el que se planteó el interrogante de cuáles son las razones por las que ahora están sucediendo hechos como estos. Pero ante esa pregunta, la respuesta que le dio a este medio la licenciada María Zysman, psicopedagoga y presidenta del equipo de diagnóstico, prevención e intervención, Libres de Bullying, fue contundente: "Esto estaba sucediendo, las escuelas no están aisladas de la violencia, pasa lo mismo que sucede afuera de la escuela".

Sobre estos tres hechos que la especialista recalca como diferentes, explicó: "Por un lado se habla de un grupo de chicos que le hicieron una broma a un docente y que se les fue de las manos. Por el otro, se habla de un delito donde un chico que se peleó con otros murió. Ambas cosas pasaron en las escuelas pero no significan que son lo mismo, porque no es lo mismo que un grupo de chicos desafíe a un adulto a que dos chicos se agarren de forma impulsiva. Y también, los chicos de dos colegios que se pelearon, esto también venía sucediendo. Son tres hechos violentos pero son diferentes".

Para Zysman, la violencia es causada por muchos motivos. "Hay adolescentes que no pueden frenar una cuestión de impulsos pero también existe la falta de presencia y de contención de los adultos a estas situaciones."Los chicos siempre se pelearon. el tema es hasta dónde llegan", aseguró.

"Antes había cierta regulación de los chicos pero ahora es como que no se puede frenar. El desafío del adolescente a los adultos es evolutivo pero las peleas entre los chicos existió siempre. Hay cantidades de violencias pero la que ejercen los chicos dentro de la escuela no tienen una causa determinada, los chicos están en la escuela por lo que el lugar en el que aparece la violencia es ahí", explicó Zysman.

Para la presidenta de Libres de Bullying, son los adultos los que no están pudiendo contener la violencia de los chicos. "No estamos pudiendo prevenir las situaciones porque los adultos también estamos violentos e intolerantes. Tenemos graves dificultades de poder mantener un nivel asimétrico porque los adultos no somos pares de los chicos, tenemos que manejarnos con autoridad para poder frenar y contener esa violencia que aparece", dijo.

Según Zysman, la dificultad radica en la falta de consecuencias sobre las acciones violentas. La ausencia de consecuencias por lo que se hace dificulta el terreno y eso es algo también "muy complejo en esta época".

"En relación a la educación no tenemos algo que era de otra manera, pero tampoco estamos encontrando el camino hacia dónde ir. Cuando se sancionó a los chicos que se burlaron del profesor, inmediatamente aparecieron voces que se opusieron a esa sanción y planteaban que estaba mal sancionarlos. Si se llega a un acuerdo de sanción, si hay una norma y hay una ley, se tiene que cumplir", afirmó la psicopedagoga.

Algo que sucede a menudo en estos últimos tiempos es el cuestionamiento de los padres ante las decisiones de los maestros, algo que en otros ámbitos no suele suceder. "No está mal poder cuestionar pero en el ámbito de la escuela cuesta aceptar la norma pero eso es la escuela, y tiene normas. Es la palabra que regula lo que se puede hacer y lo que no", explicó Zysman y agregó: "Si para los padres cuesta aceptar esa norma entonces pasa que los chicos están sin normas. Hay que retomar y empezar a trabajar en esto porque de la escuela siempre se opina cuando en otros ámbitos eso no pasa".

Por otro lado, la situación socioeconómica no determina si un chico es violento o no. "Los chicos bien alimentados también son violentos, son violentos de la misma forma que los chicos que tienen más necesidades", advirtió. Y lo explicó en referencia al los chicos que se burlaron del profesor que asisten a un colegio privado.

"Las cosas que pasan le pasan a chicos de las escuelas públicas y de las privadas. Les pasan las mismas cosas a nivel de construcción de la identidad. Hay chicos que están sumamente solos, y en muchas escuelas privadas el docente tiene que responder como si el alumno fuera un cliente porque sólo importa la matrícula. En ese caso el docente está atado de manos, porque el cliente siempre tiene la razón y ahí se corre el lugar del docente", explicó.

Sobre la supuesta "broma" que realizaron los chicos del colegio de Palomar, la especialista se preguntó: "¿De qué nos reímos? Para uno lo que es gracioso para otro no lo es, y esa es una situación de riesgo. La broma, la burla, el chiste está generando un montón de sufrimiento. No todo es gracioso, y ese es un eje para abrir los ojos. ¿De qué nos reímos cuándo nos reímos?".

Para Zysman, el riesgo de la "broma" de los chicos que le apuntaron al maestro con una supuesta réplica de un arma podría haber sido que "al darse vuelta el profesor del susto se hubiera infartado". algo que suele pasar en casos de bromas pesadas. Un hecho que pasó en el mes de julio pasado, recién se dio a conocer hoy. Según la especialista el colegio lo manejó internamente, y eso nos revela el efecto de las redes sociales. "Las redes modificaron las cosas. El video aparece después y con eso reaparece la humillación al profesor. Pero las redes también dejan en claro que a la larga se sabe".

De todo esto, a Zysman le preocupa la decisión de la expulsión del colegio de los chicos como castigo único e inmediato. "Si dejás al chico sin colegio lo dejás a la deriva, y eso también es peligroso. En referencia al bullying eso aparece todo el tiempo: 'que lo echen, que lo echen' y por ahí no aparece el cambio para que mejore todo", concluyó.