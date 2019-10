A pesar del duro momento económico que atraviesa nuestro país, la familia metalúrgica pudo llevar a cabo un festejo de manera doble: por un lado, el Día del Niño y por otro, el Día del Trabajador Metalúgico, uniendo ambas fechas en el complejo que posee el sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM) en la localidad bonaerense de San Miguel. El evento tuvo lugar en el Centro Recreativo Lorenzo Mariano Miguel (perteneciente a la Seccional de Tres de Febrero y ubicado sobre la avenida Ricardo Balbín al 2900), donde los trabajadores metalúrgicos y sus familias pasaron una jornada agradable acompañada por un día soleado y diversas actividades al aire libre.

La gente en el predio de San Miguel. (Jonatan Moreno/Crónica).

Raúl Torres (secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de dicha seccional) dialogó con Crónica respecto de la festividad (que se llevó a cabo ayer de 8 a 20): “Pusimos las dos fechas juntas (Día del Niño y Día del Trabajador Metalúrgico) pensando en aprovechar la chance de que la gente cobra la quincena y pueda tener para movilizarse hasta aquí, porque hoy la crisis está en todos los órdenes y nuestros compañeros también, con un salario que no alcanza. Inclusive la gente que suele venir año tras año hoy se ve disminuida, porque para movilizarse necesitás dinero, hay que hacer comida, viajar y muchas cosas que generan gastos, y la gente aprovecha la plata de otra manera”.

Los sorteos atrajeron a todos. (Jonatan Moreno/Crónica).

La jornada “metalúrgica” tuvo varias actividades (con trofeos incluidos) como campeonatos de fútbol infantil, truco, ajedrez, paddle, tenis, entre otros, más sorteos de bicicletas, electrodomésticos y diversos objetos, los cuales se desarrollaron en una suerte de espacio cubierto. Además, hubo regalos, kermés, inflables para los más chicos, payasos y música que disfrutó toda la familia.

Torres, preocupado por la situación del sector. (Jonatan Moreno/Crónica).

En tanto, Torres agregó que “la jornada soleada nos acompañó, es un día peronista, como decimos generalmente, y es fundamental que sea así, porque la jornada es al aire libre y en un momento estuvimos en duda de hacer estos festejos, porque tenemos una merma en lo que hace a la cantidad de afiliados, con lo cual es una caída de recursos, pero dijimos que íbamos a hacerlo, porque la gente está acostumbrada y siempre espera que lo hagamos, y esto es un éxito que se corona con la llegada de todos los compañeros y sus familias. Esto nos anima para seguir más allá de las dificultades económicas que hay, por eso hay que hacer el festejo con sorteos, actividades y regalos, y quiero agradecer a las empresas que colaboran mucho y nos apoyan para llevar adelante esto”.

Los payasos aportaron lo suyo. (Jonatan Moreno/Crónica).

Consultado sobre cómo se encuentra el sector metalúrgico, el dirigente sostuvo que “está mal, las 53 seccionales que tenemos tienen problemas, porque nadie escapa a la crisis que hay en todo el país, y esto hace que la disminución de afiliados, gente y puestos de trabajo que hemos perdido, redunden en perjuicio de la organización, además del tema de la obra social, salud y la recaudación sindical, que es importante, más allá de aquellos que especulan y que no pagan, le descuentan a la gente y después no contribuyen con el depósito para que se mantenga la organización, porque si no es imposible. Las organizaciones están disminuidas porque hay una realidad: los recursos son cada vez menos, pero hay que seguir luchando”.

Los chicos, felices en su "día". (Jonatan Moreno/Crónica).