La fiscal Gabriela Boquin denunció este miércoles que fue víctima de una persecución motorizada por el Procurador General Interino, Eduardo Casal, durante una exposición ante una comisión Bicameral del Congreso en la que afirmó que una empleada judicial pasaba información a miembros de Juntos por el Cambio sobre la causa del Correo Argentino que involucraba a la familia del ex presidente Mauricio Macri.

En una reunión virtual por videoconferencia de la Bicameral de Control del Ministerio Púbico que analiza pedidos de juicio político a Casal, la fiscal respondió acusaciones de maltrato laboral de personal a su cargo y puso como ejemplo el caso de una ex empleada, cuyo traslado solicitó "por falta de confianza" cuando descubrió que "le entregaba documentación al doctor Tonelli -en alusión al diputado de PRO Pablo Tonelli- en pleno trámite de la investigación de la causa Correo".

Boquin aseguró ante los legisladores que una de las empleadas que la denunció por maltrato laboral "le iba comunicando los pasos que estaban relacionados con la propia vinculación de Tonelli en la causa" y que le "ocultaba" información sobre el diputado.



"Cuando denuncié el vaciamiento estaban las facturas del doctor Pablo Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino y cuando descubrí esto le comuniqué al Procurador General personalmente", aseguró la fiscal, y añadió que Casal demoró nueve meses en concretar el traslado de la empleada en cuestión.



Según manifestó Boquín, cuando descubrió la maniobra "se lo comunicó personalmente" al procurador Eduardo Casal a través de mails donde le solicitó una reunión para hablar al respecto y le solicité que "la transferencia de la testigo, que uno era oriunda de la Fiscalía General de la Cámara Comercial, era de la procuración general" y que por eso le pidió "que la mandara a su lugar de origen".

"Tardaron 9 meses en trasladarla, siempre me delegaron el pase y yo fui incrementando mis pedidos, porque la situación era insostenible", sostuvo.

"Aparte de mandarle información al Dr. Tonelli con quien tenía una comunicación asidua y a parte estaba concursando para ser camarista, me encuentro con que el doctor Ugarte, me contesta, que el doctor Casal había decidido no trasladarla", prosiguió.

"Al ver lo que pasaba, mando oficios diciendo que es por la falta de confianza, que no me queda otra, que ponerlo por escrito", dijo. "Me vuelve a contestar el doctor Ugarte, que no la van a trasladar, que le iban a buscar un lugar, pero que la doctora Monti, quien se le había solicitado que la acogiera, decía que no quería trabajar con ella".

"Todo esto lo tengo todo por escrito y está todo documentado", cerró.