La necesidad de seguir adelante y poder enfrentar con fuerzas la vida después de pasar por un momento de extremo dolor fue lo que unió más que nunca a Carmen Bermejo (84) y a su nieto Ezequiel Davicino (31), quienes hace un año y medio fueron sorprendidos por un golpe durísimo: el fallecimiento de Claudia, madre de este último e hija de Carmen. Aquel suceso los puso a ambos frente a una situación muy dolorosa, que los empujó a encontrar algo para hacer juntos que pudiera, aunque sea por un momento, permitirles volver a sonreír.

De esta manera, fue que decidieron comenzar a grabar juntos videos por la red social Tik Tok, en donde gracias a su gracia y espontaneidad lograron en poco tiempo darse a conocer y llegar desde la localidad de Bahía Blanca, de la que son oriundos, a los corazones de miles de usuarios de distintos rincones de Argentina e incluso de otros países.

Ezequiel Davicino realiza videos junto a su abuela y los difunde por sus redes sociales.

En diálogo con “Crónica”, ambos se manifestaron sobre la repercusión y el cariño que reciben de la gente por lo que hacen, además de contar cómo el hecho de hacer videos juntos les permitió afrontar de una mejor manera aquel momento difícil de sus vidas.

Más que un hobby para pasar el tiempo

“La cuenta de Tik Tok la hice en marzo del año pasado para pasar el tiempo en medio del inicio de la cuarentena. Le conté a mi abuela de qué se trataba, le expliqué cómo funciona y empecé a grabar videos con ella” explica Ezequiel.

Sobre esta línea, Carmen considera que empezar a grabar para esta red social le permitió “no olvidarse” de su hija, ya que “siempre está presente”, pero sí sacarla “por un momento de todo” lo que representaba esa situación.

Los videos de humor son furor entre los internautas.

“Me gusta, estoy muy contenta haciendo estos videos. También hacemos directos por Tik Tok y me preguntan cómo llevo tan bien mi edad. Me llegan mensajes de otros países, como España y Perú”, explica Carmen, mientras su nieto le insiste con que algún día tienen que visitar esos lugares, cuando la pandemia se los permita, ya que reciben invitaciones para ir hacia allá.

Respecto a la forma en que crean los videos, Ezequiel destaca que él es “la persona que piensa las ideas” y su abuela la “actriz principal”, ya que a veces hace participar de los videos también a sus otros abuelos, de parte del padre, quien también participa, lo que hace de su cuenta un espacio para toda la familia.

“A veces pasa que estoy un fin de semana pensando una historia y la hacemos, pero capaz no nos gusta tanto, y otras en las que sale algo espontáneo que se me ocurrió en el momento, y quizás tiene más repercusión”, enfatiza Ezequiel.

“Ya sabemos dónde vivís”

En las grabaciones, Ezequiel arma diálogos divertidos Carmen, a quien le preguntan seguido si fue actriz en el pasado, por su gran capacidad para llevar adelante con total desfachatez cada una de sus participaciones.

La frase “sabemos dónde vivís” pasó a ser para la abuela una constante en cada uno de los videos, en una suerte de “amenaza en broma” que lanza al aire.

“Un día llegué a mi casa y la vi con el pastillero, por lo que dije ‘mi abuela es narco’ y ella respondió ‘sabemos dónde vivís’. El video tuvo una repercusión increíble y de ahí seguimos la historia”, sostiene Ezequiel.

El joven junto a su mamá, su tía y su abuela durante una Navidad.

Carmen celebra la repercusión que estos videos tienen y los mensajes de cariño que le llegan, como el de una mujer de Uruguay que enfrenta cáncer, enfermedad por la que falleció su hija.

“Me dijo que con nuestros videos la hacemos reír y sentirse un poco mejor”, enfatiza, mientras aún tampoco logra creer a la cantidad de personas que pueden llegar, desde vecinos hasta gente de Bahía Blanca con quienes se cruzan por la calle.

.

Una de esas personas fue una vecina del edificio en el que vive, que le preguntó si era “la señora que sale con su nieto en los videos” y le pidió una foto, así como su bisnieta ya se convirtió en su fan número 1 y “presume con sus compañeros y amigos” los videos en donde sale su abuela. “Recibimos regalos para promocionar, la gente nos reconoce y me sigo sorprendiendo”, afirma Carmen.

Luchar y tener ganas de vivir

Además del fallecimiento de su hija, Carmen atravesó años atrás otros momentos de profundo dolor por grandes pérdidas, como la de su hijo, la de su primer marido y la de otra pareja. Complicados momentos a los que tuvo que ponerle el pecho, para salir con endereza hacia adelante.

“Uno se da cuenta de que hay que seguir viviendo y gracias a mi familia consigo el aliento que necesito. Siempre pasan cosas en la vida, pero hay que enfrentarlas”, remarca la mujer.

La mamá de Ezequiel fue su inspiración para comenzar a hacer videos.

Entre las claves que halló para lograr afrontar la situación, estuvo según describe la de “mantener la cabeza ocupada y hacer cosas”, como en un pasado fue “poder viajar a distintos puntos del país” con su grupo de jubilados, así como en la actualidad “tejer y bordar”.

Por su parte, Ezequiel remarca que en la memoria que tiene de su madre, ella fue “una persona que le gustaba mucho vivir” y que con su abuela llevaba las riendas de la familia, por lo que siente que todo lo que hacen es gracias al legado que les dejó.

La felicidad de su otra abuela

La participación de la familia de Ezequiel en los videos que realiza el joven incluye también a María Ester González, quien reside en la ciudad bonaerense de Monte Hermoso, ubicada a 100 kilómetros de Bahía Blanca. Pese a la distancia, la mujer también forma parte de los divertidos videos que produce el tiktoker.

“Me encanta hacer videos con él porque veo que le hace bien. Yo no entiendo mucho lo de las ‘tecnologías’. Pero por suerte Eze siempre me ayuda y me soluciona cuando hago alguna macana”, expresó en diálogo con Crónica, María Ester.

Los abuelos paternos de Ezequiel también participan de los videos.

Casada con Rodolfo hace 15 años y abuela de 5 nietos -entre quienes se encuentra Ezequiel- tomó el desafío como algo divertido y disfruta de poder ayudar a su nieto.

En esa línea, y consultada sobre las expectativas que tiene de cara a lo que viene y si le gustaría mostrarse en otras plataformas, como salir en TV, aseguró entre risas que “seguiría actuando para compartir momentos con él y lo de la televisión se lo dejaría para su otra abuelita, para demostrarle que no soy tan celosa o toxica como dicen ahora los jóvenes”.