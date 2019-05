Primero fue en Córdoba con "Chocolate", el cachorro de tres meses que murió días después de sufrir heridas de cortes en la localidad de San Francisco y luego "Rosita" en Río Cuarto, con lesiones profundas por todo el lomo. Ahora el caso de "Frida" conmociona a la localidad de Don Torcuato. La perrita fue hallada el martes pasado por proteccionistas de un refugio de la zona, entre pastizales, despellejada, y con lesiones cometidas por un despiadado.

Por las características de las heridas, Patricia Bianchi, la mujer que encontró al animal, recuerda el caso de "Chocolate". "Mismo caso, mismo salvajismo. Cuánto dolor pobre Frida, su estado es muy delicado", relata la mujer en una publicación donde pide ayuda en las redes sociales. "La encontré en un pastizal. Me avisaron que había un perrito lastimado, pero nunca imaginé que tenía el lomo así. La veterinaria cree que el ataque fue hace pocos días porque estaba todo rojo. Si no estaría todo podrido", comentó la dueña del refugio a un portal digital.



A Frida la encontraron con piel colgando de su cuerpo, por eso necesita con urgencia someterse a una cirugía. Bianchi, que ahora pide ayuda económica para cubrir los gastos, indicó que "hay que ver si toma la poca piel que le quedó, es decir si se pega por más que se recorte el tejido. Después de eso no sé.



Y agregó: "Veremos si va un implante de piel. Por ahora no estamos tomando muchas decisiones. Mañana habrá algunos cambios, supongo", y aseguró que estos casos "pasan a cada rato". La cachorra necesita visitar a un dermatólogo, someterse a varias curaciones y bajo anestesia, la cirugía para reconstruir la piel, y muchísimos otros estudios complementarios.



El refugio actualmente se encuentra muy endeudado con la forrajería ya que están a cargo de 400 perros que dependen de la colaboración de voluntarios que deciden darles una mano. Para colaborar con la rehabilitación de Frida hay que comunicarse al 1169438357.