Sergio David Fernández es oficial de la Policía de la Ciudad y se desempeña como personal de la Comisaría Vecinal 3 A. Desde que comenzó la cuarentena, tiene asignada su jurisdicción sobre la avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Balvanera donde cada día pasa a saludar a Valentina, que se asoma al balcón para contarle cómo pasa las jornadas de aislamiento. A veces es el turno de Nico, su hermanito menor.

La amistad viene desde hace un tiempo, cuando aún no había veda de circulación y caminaba junto al policía para ir a la escuela, o bien, iba a la plaza de Pasco e Hipólito Yrigoye. y le pedía a su mamá que la llevara hasta Rivadavia para saludarlo.

Pero para el oficial Fernández, de 38 años y padre de una beba de pocos meses, el dar es cotidiano, con las personas mayores, los chicos o el comerciante del barrio y los estudiantes para que lleguen de la facultad salvos por la noche.

“Lo quieren en todos los lugares donde estuvo. Si un día le tengo que pedir que vaya a otro lado, al día siguiente me reclaman vecinos porqué lo sacaron”. contó la subcomisario Viviana Denisiuk.

“Lo que más me llevo es la satisfacción de dar un mano. En esta cuarentena hay gente mayor que no se puede mover de un lado a otro y yo le llevo encargos, para que no salgan de sus casas”, sostuvo Fernández, un vecino más del barrio.

El oficial Fernández siempre miró hacia adelante, sorteando dificultades. El 4 de diciembre pasado, estando en funciones. fue atropellado por una persona en estado de ebriedad. Semanas después sobrellevó graves complicaciones familiares “sin alterar su conducta profesional como policía de la Ciudad”, rubrica la subcomisario.

Por la avenida Rivadavia lo verán al oficial, donde sea necesario, siempre con buena predisposición y donde haga falta, hasta ordenando y disponiendo del distanciamiento social en la fila de quienes en esta cuarentena buscan conseguir afanosamente cigarrillos frente a una distribuidora.