La jornada del martes la tuvo a la conductora Susana Giménez como protagonista de un "error informático" con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el cual la diva publicó en su cuenta de Twitter, un audio falso del primer mandatario. Lo cierto, es que tras la revolución causada en las redes sociales y posterior conocimiento de que la misma era un fake news, el hermano de la blona, Patricio, la justificó de una manera insólita.

En lo posteado de “diva de los teléfonos”, se podía ver un video en el cual se apreciaba la pantalla de un teléfono celular mientras se reproducía un mensaje de audio del mensajero WhatsApp. Allí, en el mensaje, se podía escuchar a alguien con una voz bastante parecida al presidente. “Va a ser hasta el 30 de abril y después veremos. No me tiembla el pulso y si los tengo que dejar hasta fin de año a estos guachos, los voy a dejar. Es la única manera de que entiendan estos negros de mierda”, se escucha en el audio que Susana compartió para sus más de 4 millones de seguidores.

Aunque rápidamente borró lo que había publicado, el nombre de la diva se volvió viral en las redes sociales, porque los usuarios de la red del “pajarito” se preguntaban si lo hizo a propósito o le habían hackeado la cuenta.

“No, Susana no ve nunca Twitter. Se metió porque se enteró que murió Toti Maselli, productor y manager del Puma Rodríguez. Y le apareció la noticia, el video. No sabe manejarlo y lo retwitteó sin querer. Recién le tuve que explicar yo cómo sacarlo. Nada más que eso”, le contó Patricio Giménez, a Teleshow, dando una explicación de lo ocurrido con este polémico mensaje.

El audio en cuestión, que fue retuiteado por Susana Giménez, fue viralizado por la cuenta “La Leuco (@LeucoAlfredo)”, y que se presenta como una “cuenta NO oficial en apoyo al periodista Alfredo Leuco”. Desde este usuario de Twitter se propalan diariamente diversos contenidos de corte anti oficialista y, sobre todo, anti peronista. El audio que replicó Giménez estaba presentado con el título “URGENTE: Se filtra audio del presidente. Tremendo”. Una operación clásica basada en la fake news y que mucha gente, incluida Susana, dan por cierta.

Otro incidente

Semanas atrás, Patricio Giménez fue por un incidente que protagonizó al entrar a un restaurante en la zona de Maldonado, en Uruguay, junto a unos amigos. El problema surgió porque el hermano de Susana iba acompañado por su perra Rumba, y en el establecimiento está prohibido el ingreso con mascotas. Así se lo hizo saber Alberto Sena, propietario del lugar, hecho que al cantante no le gustó.

“Si se tiene que ir Rumba, me voy yo, y nos vamos todos", expresó, según informó el periodista uruguayo Gustavo Descalzi. De acuerdo a los otros comensales que estaban presentes allí, Sena le explicó amablemente que esas eran las normas del lugar y que, si quería seguir en el sitio, podía dejar la perra afuera así podían ser servidos.

No conforme con esa respuesta, Patricio alzó la voz y comenzó a filmarse exclamando: “Acá en simplemente La Balanza, Rumba nos vamos a otro restaurant como la gente. Agradecido a mis amigos que todos nos fuimos a la mierd…, cuando no aceptaron a Rumba, te vas a la put… que te parió, hijo de put… de la Balanza”.

Luego, volvió a ingresar al restaurante y siguió: “La Balanza, simplemente La Balanza, acá no me dejan entrar con Rumba, Alberto no me deja entrar con Rumba, fenómeno, este es el boliche divino de Maldonado, pásenla divino, soretes·. Sorprendido por la actitud del hermano de la diva argentina, el dueño del lugar simplemente se limitó a decir que había sido un “desagradable incidente”.