Un millón de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm llegaría este jueves desde Beijing. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó este domingo la resolución 688/2021 que autoriza con carácter de emergencia la vacuna SARS COV-2, desarrollada en colaboración con el Laboratorio Beijing Institute of Biological Productos de China. Esta misma semana se espera también la llegada de un nuevo lote de la rusa Sputnik V.



La decisión de Vizzotti fue adoptada luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT) recomendara al Ministerio de Salud la incorporación de la vacuna china en la campaña de inmunización que lleva adelante el Gobierno en el marco de la ley 27.573/2020.



El millón de dosis de Sinopharm que llegaría este jueves permitirá inmunizar a unas 500 mil personas, ya que este fármaco contra el Covid-19 cuenta con dos aplicaciones para su efectividad.



La actual ministra de Salud, Carla Vizzotti, ya habìa informado este domingo en medios radiales que la aprobación para el uso de emergencia de Sinopharm de China se encontraba en una última instancia debido a que el ANMAT ya tenìa "la información del ensayo de fase 3, de análisis interino, como para todas las vacunas".

La ministra además, expresó que el organismo de control " realizó consultas puntuales y han sido respondidas". Sinopharm se vio favorecido en este proceso ya que realizó estudios de fase 3 simultáneamente en distintas partes del mundo como en Emiratos Árabes, Estados Unidos, Egipto, Bahrein, Serbia, Perú, Pakistán, Marruecos y también en la Argentina.

Los ensayos que se realizaron en el país fueron sobre una población testigo de 3008 voluntarios que participaron de un "estudio aleatorizado" donde al azar, reciben la vacuna o un placebo. Esto fue con la asociación del grupo farmacéutico chino con la red Vacunar y la Fundación Huésped más el laboratorio ELEA (del Grupo Insud) como patrocinador local, según informó la agencia de noticias Télam.

El infectólogo Pedro Cahn, sobre la vacuna china Sinopharm

El infectólogo Pedro Cahn, fundador de la Fundación Huésped, fue el responsable de los ensayos de Sinopharm en la Argentina.



"Es extremadamente segura, en los ensayos no hemos registrado eventos adversos serios relacionados a la vacuna, así que desde la punto de vista de la seguridad le puedo dar garantía", le aseguró Cahn a Télam.

"Desde el punto de vista de la eficacia, ellos (en referencia al laboratorio que la produce) han informado una eficacia similar a la de otras vacunas", agregó.



El infectólogo además expresó que "es una buena noticia que lleguen estas vacunas, porque nos permitirán ampliar el menú de ofertas y acelerar el proceso de vacunación".



Fuentes que llevan adelante la negociación de la provisión de vacunas contra el coronavirus en el país, le aseguraron a la agencia de noticias que este millón de dosis de Sinopharm podría ser el primer lote de una serie de nuevas compras.



El grupo farmacéutico, China National Pharmaceutical Group, informó que a partir de marzo estará listo para suministrar periódicamente cantidades significativas, lo que significaría una cifra bastante por encima del millón.



El contrato comercial para la adquisición del millón de dosis se terminó de suscribir entre el miércoles y el jueves pasado, la cual fue una de las últimas decisiones de Ginés González García estando al frente del ministerio de Salud.

Por otro lado, la flamanate ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó a Radio 10 que con el " laboratorio Sinopharm, de China, se firmó el acuerdo por un millón de dosis".



El acuerdo se gestó, entre otras cosas, luego de que la compañía farmacéutica con sede central en Beijing aceptara bajar el precio de cada unidad, de 30 dólares a 20 dólares.



Esta vacuna está basada en el propio virus inactivado de Covid-19, la versión muerta del germen que causa la enfermedad, y no utiliza vectores adenovirales, virus que al no poseer el gen que lo reproduce puede transportar material genético de otro virus.



El desarrollo de la vacuna de Sinopharm tiene una particularidad considerada como una posible ventaja logística, ya que no requiere una refrigeración menor a 0 grados centígrados y se puede mantener con temperaturas de entre 2 y 8 grados, una característica que puede suministrar una heladera común.



Sobre las especificaciones de la vacuna, los requerimientos, los detalles y la operatividad necesaria en el traslado desde Beijing a Buenos Aires, conversaron en las últimas semanas el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, y el titular de Sinopharm, Liu Jinzhen.

¿Qué pasó con las vacunas rusas Sputnik V?

En relación al suministro de dosis de Sputnik V desde el Gobierno confían en que la visita de Nicolini a Moscú permitirá establecer con un cronograma de entregas que se sostenga con cierta previsibilidad en el tiempo, informaron desde la agencia de noticias.



Uno de los problemas con el Fondo Ruso de Inversión Directa que surgió en las últimas semanas estuvo vinculado a la demanda que recibe. Debido a que países que en un principio no tenìan interés en la compra de la vacuna rusa, o bien que esperaban recibir de otros proveedores del mundo, en este último tiempo acudieron a Moscú.