A través de la red social Tik Tok, una mujer que padece autismo denunció que los responsables de seguridad de un parque de diversiones la obligaron a retirarse por llevar un short "demasiado corto".

El hecho ocurrió en Six Flags en Oklahoma City, Estados Unidos. A través de su red social, la mujer que se identificó como Bailey Breed publicó un video en el que una policía le pide continuamente su identificación, mientras que la persona que está grabando comienza a decir que la oficial la detuvo porque sus shorts eran “muy cortos”.

Además del clip de poco más de 30 segundos, la joven agregó un mensaje en el que describió como "traumática" su experiencia completa en el parque de diversiones, el pasado 30 de abril.

Y añadió: "No cometí ningún crimen y fui con mi novio, pues soy autista y tengo dificultades para hablar con policías".

Según Breedlove, "la policía le gritó", y provocó que su hija de 11 años llore "desconsoladamente pensando que su madre estaba a punto de ser arrestada".

También contó que luego apareció el gerente, quien la avergonzó diciéndole que "tenía que ir a comprar pantalones cortos nuevos".

A pesar de que la mujer aceptó ir por un par de shorts nuevos, la uniformada la siguió haciendo otro tipo de acusaciones.

"Luego me amenazaron con que estaba cometiendo un allanamiento ilegal cuando acepté comprar pantalones cortos nuevos para que mi familia pudiera disfrutar de sus vacaciones. Luego me empujaron y me escoltaron hacia la entrada", indicóla visitante del parque.

Pero esto no fue suficiente para los oficiales, quienes entonces comenzaron a sacar las esposas, en lo que parecía que sería un arresto. Cuando Bailey les exigió una razón, la mujer solamente contestó que era porque ella es policía. Además, les pidieron sus números de identificación, pero la policía no cedió.

"En este punto, comenzamos a grabar, por lo que tenemos un video de las tácticas ilegales. No nos proporcionaron los números de placa y estaba aterrorizado de estar a punto de ir a la cárcel por un par de pantalones cortos. Sus oficiales hicieron llorar histéricamente a mi hija de 11 años pensando que su madre estaba a punto de ser arrestada", insistió la mujer.

Además, Bailey agregó que quieren un reembolso de lo que pagaron para entrar al parque, ya que fue un evento que traumó a toda su familia.

Y concluyó con más cuestionamientos al parque: "Sus políticas son vagas y confusas y la forma en que su cuerpo avergüenza y discrimina es ilegal. [...] Merezco un reembolso por el trauma causado a mi familia por un par de pantalones cortos en un día caluroso. No dejaré que esto pase ya que estamos en 2021 y no en la escuela secundaria. [...] Tengo una prohibición de 5 años ahora, pero no regresaré a ninguno de sus parques si así es como tratan a las mujeres y a los ciudadanos y visitantes respetuosos de la ley. Deberían estar avergonzados de ustedes mismo".

"Luego procedió a seguirme y me agarró del brazo para darme la vuelta y decirme que mis pantalones eran demasiado cortos", afirmó.