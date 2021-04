Todos los 20 de abril, desde hace muchos años, cada vez más lugares del mundo celebran el Día de la Marihuana. Por ese motivo, el pasado martes la periodista Julia Mengolini le dedicó un especial al tema en su programa radial. A medida que transcurrió el mismo, fueron llegando mensajes de los oyentes y uno le dio el pie para contar su experiencia: “La verdad es que yo fumé porro todo el embarazo".

“Me interesa el mensaje de Celeste. Dice: ‘Huy, estoy embarazada y extraño mucho el porro’. ¿Le decimos la verdad, Fito?”, le preguntó Mengolini a su coequiper, Fito Mendonca Paz, en "Segurola y Habana", el programa que conduce en Futurock.

"Vos podés decir lo que hablaste en su momento... ¿cuál es la verdad?”, le preguntó Mendonca Paz. Y Mengolini respondió sin rodeos: “La verdad es que yo fumé porro todo el embarazo. Si no hubiese sido por esa planta milagrosa, me hubiera sentido para el orto durante nueve meses”.

Y después, argumentó por qué tomó esta decisión: “Me resultó curativa. Hay un malestar que es muy propio y muy único del embarazo, que es que te sentís cansada, con náuseas, es todo un gran (onomatopeya de arcada), de estar tirada en la cama. Yo había regalado un frasco lleno de ‘cosas lindas’ que tenía, justamente porque había quedado embarazada. Pero me acordé de que había quedado uno suelto por ahí".

Y agregó: "Y un día, después de mucho estudio, después de hablar hablado con Sebastián Basalo -director de THC, revista de cultura cannábica- y me mandara los especiales de embarazo y marihuana de la revista, después de haber leído todo lo que en internet hay publicado sobre el tema, todos los estudios y demás, dije: ‘Esto no le puede hacer mal a Rita’”, contó, en relación a su hija, nacida en mayo de 2019.

“Y le di dos secas, dos. Y salió el sol, y se me fue el malestar en un segundo. Y la verdad es que yo zafé el embarazo gracias a la marihuana. No es una recomendación: porque imaginensé que no me voy a animar a recomendar esto. Fue mi experiencia y yo nunca sentí que le podía hacer daño a Rita con eso, sino todo lo contrario. Sentía que me estaba haciendo muy bien a mí y que de otro modo hubiese estado tirada y sintiéndome pésimo”, continuó.

Mengolini también recordó la búsqueda que hizo para llegar a tomar esa decisión: “Lo que también te puedo decir es que, de acuerdo a todos los estudios que yo vi publicados, no tenían el rigor científico necesario como para decir: ‘Esto hace mal’. Estaban basados en encuestas, no es que estaba la comprobación de que el THC traspasa la placenta. No, no hay ninguna comprobación científica de eso. Lo que sí habían estudios y encuestas donde le preguntaron a madres que han fumado (durante el embarazo) cómo le han salido los hijos".

Por último, y sabiendo que lo que estaba diciendo podía llegar a levantar polvareda, recalcó: “Por ahí es un poco irresponsable lo que estoy diciendo, me hago absolutamente cargo. No se lo estoy recomendando a nadie. Les estoy diciendo cual fue mi experiencia, nada más. Pueden ir a consultar si tienen las dudas. Yo hice todas las consultas a la gente a la que a mí me parecía que tenían algo para decirme”.

