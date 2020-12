Por Francisco Nutti

Mientras el coronavirus no da tregua, los viajes de egresados a Bariloche siguen suspendidos desde marzo, cuando comenzó la pandemia. Hace unas semanas, un contingente de adolescentes fue seleccionado para concurrir a la ciudad rionegrina en el marco de una prueba piloto en modo "burbuja", pero la experiencia terminó con casos de Covid-19, lo que abrió varios interrogantes en el sector. ¿Cómo se manejarán las empresas de ahora en adelante?

"El tema es muy complejo. Si cada uno no es responsable con los cuidados se hace más difícil todo. Pese a poner la mejor voluntad, este sector, paralizado durante 9 meses, va camino a una crisis total", señalaron a Crónica fuentes ligadas a la Cámara Argentina de Turismo (CAT). Asimismo, desde el sector destacaron que "no hay nada que hacer contra la mentira, porque los protocolos funcionaron correctamente".

Según lo que este medio pudo recabar, el caso de los estudiantes contagiados, quienes fueron denunciados por el municipio de Bariloche tras haber ocultado que estaban infectados de coronavirus al momento de visitar esa localidad, es seguido de cerca por las empresas de turismo para que en un futuro no les pase lo mismo.

"Este incidente que ocurrió complica las cosas porque siembra el caos en la sociedad. Afecta al turismo de Bariloche y también impacta de lleno en la confianza de las empresas. Por eso, nosotros haremos todo lo posible para que quienes nos elijan estén seguros", dijeron a Crónica desde una firma que lleva más de 30 años organizando viajes de egresados.

En ese sentido, el vocero de otra empresa señaló: "No puede volver a pasar algo así. Entendemos que los chicos ocultaron que estaban contagiados, y está claro que en eso las agencias no tenemos nada que ver. Pero claramente nos afecta, así que desde nuestro lugar optamos por tomar nota de lo acontecido y aclarar que aplicaremos todos los protocolos correspondientes cuando nos toque empezar a organizar viajes a Bariloche".

A bordo del avión y rumbo a Bariloche: ¿Continuarán los viajes?

Crónica se comunicó con Josefina, una alumna de un colegio bonaerense cuyo viaje fue postergado a los pocos días de haberse declarado la pandemia del coronavirus y destacó: "Hace poco hicieron una reunión y nos daban la opción de hacer el viaje el año que viene, a la misma fecha que habíamos acordado, o nos podían devolver una parte de la plata que pagamos y nos daban además un viaje para que nos vayamos con nuestra familia".

Además, aseguró que "había una alternativa que era irse en los próximos meses, pero como ya habíamos acordado que el precio era porque nos íbamos en temporada alta, nadie se quiere ir a Bariloche en verano porque no se pueden hacer las mismas cosas".

“Seguiremos reprogramando las salidas”

Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), precisó en diálogo con Crónica qué ocurrirá con la reorganización de los viajes de egresados y cuáles son las expectativas del sector en esta temporada.

“La reprogramación va a seguir ordenadamente. Siento que hay conciencia de que es muy difícil la devolución del dinero y lo más sano es buscar la reprogramación. En esa reprogramación vamos a poder ponernos todos de acuerdo, consumidores y prestadores de servicios, porque en definitiva lo que estamos buscando es salir adelante en medio de la pandemia y la peor crisis de la actividad en la historia”, señaló, e indicó que “el caso de estos chicos afecta al turismo”.

Y destacó que “la aplicación de los protocolos logró que la cosa no pasara a mayores”, aunque “la irresponsabilidad y el hacer lo que quieran no se pueda combatir”. “Ese viaje se organizó como un viaje burbuja en donde entraban y salían todos al mismo lugar, no tenían contacto con el resto de la sociedad, estaban protegidos. Pero decidieron irse igual con sus compañeros despreocupándose por completo de lo que son los contagios. Lo que no anduvo es la responsabilidad de cada uno”, detalló el máximo referente de la CAT.

“Al sector lo encuentro en el peor momento de su historia después de nueve meses de cuarentena obligatoria en los cuales la actividad turística estuvo prohibida por completo. Esto ha dejado muchos heridos en el camino, muchas empresas que han tenido que cerrar. Una gran cantidad que está en el proceso de cierre y más de 100.000 puestos de trabajo perdidos. Claramente, nadie nunca iba a imaginar que vos podías cerrar durante nueve meses la actividad turística, con todos los perjuicios que eso supone”, indicó Elías y agregó que “a pesar del apoyo del gobierno, no hay forma de sostener los gastos fijos que cualquier empresa tiene sin poder trabajar”.

“Se va a trabajar por los próximos 18 meses al 30% o 35% de capacidad productiva de estas empresas. Un hotel necesita el 50% de ocupación para no perder plata. Y estamos hablando que para los próximos 18 meses y después de nueve de ingreso cero, vas a tener que trabajar a un 35% de tu capacidad”, concluyó.

