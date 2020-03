Las universidades de Buenos Aires (UBA) y La Plata (UNLP) pidieron a sus estudiantes, becarios, docentes y no docentes que no concurran durante 14 días a las casas de estudio, en caso de haber regresado de viaje desde áreas con circulación y transmisión del coronavirus Covid19.

Esta medida fue tomada por ambas universidades en las últimas horas de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para limitar la expansión del virus ante la aparición de casos positivos de infección en el país.

Las "licencias extraordinarias" rigen para quienes pasaron por China Alemania, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Irán, Italia y Japón, además de otros países que indique en adelante la cartera de Salud.

.

Desde la UNLP, informaron en un comunicado que esa casa de estudios dictará este lunes una resolución para brindar "licencia extraordinaria" a "los estudiantes, docentes y no docentes (de pregrado, grado y posgrado) que regresen de viaje desde áreas con circulación y transmisión de COVID19" y que, "deben permanecer en su domicilio sin concurrencia a los lugares de trabajo y estudio, y evitar el contacto social por 14 días", a pesar de no tener síntomas.

"Para dar cumplimiento a estas recomendaciones, se deben justificar las inasistencias de los estudiantes y del personal docente y no docente de las facultades, colegios y dependencias que se encuentren en esa situación", agregaron.

Por su parte, la UBA dispuso que no ingresen a sus centros de estudios "el personal docente, no docente, becarios, estudiantes, personal académico temporario o visitante, terceros que presten servicios no académicos permanentes o temporales de la Universidad de Buenos Aires” que hayan regresado del exterior, aún sin presentar síntomas.

El comunicado agrega que el personal docente y no-docente de la UBA "comprendido por la Resolución 270/2020 tendrá una licencia excepcional” con goce de sueldo y todos sus adicionales. “No se computarán las inasistencias de las y los estudiantes y becarios afectados", detallan.