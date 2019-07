Los informes recogidos por la Secretaría de Energía tras el apagón del domingo 16 de junio permitieron determinar una secuencia de fallas, en 30 segundos, que condujeron a la caída de todo el sistema eléctrico.

Los argentinos estuvieron a oscuras por al menos siete horas.

El detalle de lo ocurrido aquella mañana es el siguiente:



07:06:24 Se produce la primera falla a raíz de un cortocircuito monofásico en la línea de alta tensión que va de Colonia Elía (Entre Ríos) a Belgrano (Buenos Aires). Esto genera un desenganche y caída de demanda considerados un evento normal para cualquier sistema.



07:06:25 La segunda falla se registra en la Desconexión Automática de Generación (DAG) por 1.200 Mw, y determina que la señal de alerta de la falla inicial no llega a los generadores y provoca un exceso de generación.



07:06:26 El tercer episodio es la pérdida de sincronismo en las generadoras de Yacyretá y Salto Grande respecto del sistema nacional (SADI), por la falta de puesta en marcha del mecanismo de DAG.



07:06:26 Para aislar, se separa a Yacyretá, Salto Grande, Misiones y Uruguay del Sistema Interconectado, y esto deriva en una pérdida de 3.200 Mw de la generación. Aumenta el desbalance y cae la frecuencia del sistema.



07:06:24-30 Se identifica que las distribuidores no reaccionan automáticamente, y no generan el alivio de carga por subfrecuencia.



07:06:30-36 Se producen desenganches prematuros de la oferta eléctrica (central Nuclear Embalse + centrales térmicas) por esa subfrecuencia.



07:06:30-53 El sistema nacional queda desbalanceado y fuera de rango operativo durante unos 23 segundos, en los cuales parte de los generadores se desconectan por la actuación indebida de sus protecciones.



07:06:54 Se concretan los desenganches de máquinas para protección, y en consecuencia hay cortes totales en el SADI. Esto provoca como resultado el apagón a nivel nacional.



Como datos adicionales se destacó que la falla se produjo en un momento en que la demanda era muy baja, de 13.200 Mw aproximadamente, es decir el 70% de la demanda media de un día hábil y el 50% del consumo récord histórico en el país, de 26.320 MW, registrado en febrero de 2018.



También se aclaró que en ese momento el despacho de generación era acorde a los límites superior e inferior del corredor donde se registró el incidente inicial, es decir todo el Litoral.



Los informes, además, aseguran que no hubo sobrecarga por supuesto exceso de importación de Brasil.