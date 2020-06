El periodista e investigador mexicano Jaime Maussan, es parte de “Las momias de Nazca“, un documental en el que se analiza la procedencia de ciertos objetos encontrados en Perú cuyo hallazgo, considera, podría incluso cambiar la historia del mundo tal y como hasta ahora se conoce.

“Podríamos estar ante el descubrimiento del siglo, si se confirma la autenticidad de estos cuerpos nos tendríamos que enfocar a reescribir nuestra historia porque todo lo que creíamos del pasado sería diferente”, respondió Maussan a EFE en una conferencia de prensa telefónica sobre el documental que se estrena el 31 de mayo por History.

El documental recopila el trabajo de investigación que se hizo a partir del hallazgo en el año 2017 sobre las momias de tres dedos supuestamente halladas en Perú, cuyo proceso fue acompañado de Maussan, quien tuvo la oportunidad de ser parte de la exploración y analizar su supuesta vinculación con extraterrestres.

“Creo que esto viene a confirmar estas teorías de los alienígenas ancestrales, este caso se convierte en una pieza estratégica de lo que pasó y podríamos entender ahora que en nuestro pasado tuvimos visitas, eso podría resolver muchos misterios de varias civilizaciones, en México de tantas ciudades, como el conocimiento astronómico de los mayas”, consideró.

Sin embargo asegura que con ello no desprestigia el trabajo humano, sino que “que hay algunos conocimientos que debían de haberse logrado a partir de años de observación”, señaló. Son nueve los cuerpos que fueron encontrados tres años atrás en Cuzco ( Perú) y que se calcula podrían tener alrededor de 1.700 años.

Jaime Maussan, junto a los restos hallados (EFE).

Según indican las investigaciones, su fisonomía no corresponde a la de un humano promedio, pero cuentan con características humanoides como tres dedos, cráneos alargados y trozos estrechos. “Al inicio yo dije: yo creo que es falso, no tiene bases, no tiene investigación y reuní a un grupo de científicos, busqué apoyo en Estados Unidos y en abril del 2017 viaje hasta a Nazca”, recontó Maussan.

Desde entonces muchos se han manifestado en contra de la posibilidad de que se trate de cuerpos extraterrestres, sin embargo Maussan cambió de parecer al encontrarse con la evidencia.

En Perú se habló de dichos restos como falsificaciones construidas con partes humanas reales y algunos exámenes de ADN determinaron que las momias eran efectivamente humanas, mientras que otras muestras no pudieron determinarlo. Según el investigador, además, otros expertos y científicos aseguran que las características anatómicas serían muy difíciles de falsificar y podrían ser efectivamente extraterrestres.

Los llamativos esqueletos encontrados por los investigadores (EFE).

Es por ello que Maussan es claro cuando explica que es necesario que haya más científicos interesados en el tema y en el análisis de los restos, pues “solo se ha podido investigar” sobre ellos en la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, en Perú.

“Siempre los científicos han alegado que no hay pruebas, se necesita que otras universidades y expertos forenses, antropólogos puedan investigar profundamente y validarlos creo que ahora History está aportando con exponerlo”, mencionó.

El trabajo periodístico

“No soy ufólogo, soy periodista”, aclaró Maussan, quien dedicó gran parte de su trabajo a investigar cuestiones de otro planeta y con lo que se ha hecho con adeptos y enemigos, pues el programa Tercer Milenio, del que es conductor en el que habla del fenómeno ovni, tuvo una gran popularidad por años.

Sin embargo, su trabajo también está caracterizado por una gran preocupación por el medioambiente y de denuncia social.

El periodista trabajó en diversos medios nacionales y uno de los reconocimientos más importantes al inicio de su carrera fue su reportaje “Los niños drogadictos”, el cual fue presentado en el Festival de Cannes en 1973. Además de diversos reconocimientos internacionales por el reportaje “Monarca: Reina de las mariposas”.

“Cuando yo decidí ser periodista lo más importante para mí fue decir siempre la verdad, si yo considero que algo es verdad no importa de lo que me acusen, que digan lo que quieran tarde o temprano la verdad tendrá que salir. Ojalá la vida me dé la oportunidad de verlo en vida”, contestó a EFE Maussan.

Sin embargo la razón por la cual no se da por vencido a pesar de las críticas es que “si Galileo Galilei, (Nicolás) Copérnico, (Cristóbal) Colón y grandes revolucionarios de la historia se hubieran detenido a pensar en las críticas nunca hubieran logrado nada, hay que persistir cuando tú crees en algo sin importar lo que vayan a decir de ti”, señaló.

Las momias de las que habla el mundo.

Finalmente, Maussan hizo un llamado a las autoridades y a la comunidad científica a poner más atención sobre el tema, pues está convencido de que aún queda mucho por analizar de las momias de Nazca.