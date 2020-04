Los bancos atendieron este sábado en todo el país, en forma más ordenada y sin concentración excesiva de público, lo que garantizaba el cumplimiento de las pautas de distanciamiento por la pandemia de coronavirus, y en un esquema que volverá a repetirse mañana, cuando continúe el pago por ventanilla a jubilados que no cobraron durante marzo sus haberes y cuyos DNI terminen en 2 o en 3.



La atención comenzó a la hora habitual según cada jurisdicción pero con una extensión de dos horas en el horario de cierre para el pago de jubilaciones y pensiones pendientes de marzo y de acuerdo con la finalización del DNI, que para hoy correspondía a los números 0 y 1.



De esta forma, se concretó el cambio en el cronograma pautado inicialmente por el Banco Central luego de que este viernes se registraran largas filas, aglomeraciones y desorden en la reapertura parcial de bancos fijada luego del inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus para el pago de jublilaciones y asignaciones sociales pagadas por la Anses.





"Estoy preocupado, enojado, molesto", afirmó el presidente Alberto Fernández en declaraciones a radio Mitre, en las que destacó la importancia del cumplimiento estricto del aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar la expansión del coronavirus: "Llevamos adelante una cuarentena en un momento muy difícil, y necesito que todos entiendan que no debemos relajarnos ya que nos está yendo muy bien y estamos logrando bajar la velocidad" de los contagios, dijo.



Las escenas suscitadas el viernes en la puerta de los bancos en gran parte del país derivaron en una reunión realizada anoche en la residencia de Olivos con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de los titulares del BCRA, Miguel Pesce, y de la Anses, Alejandro Vanoli.



"En medio de una pandemia, cobrar una jubilación o un beneficio del Estado no puede convertirse en un riesgo para la salud. Eso es inadmisible. Ya ordené a los responsables que no vuelva a repetirse lo de hoy", sostuvo sobre la medianoche el Presidente a través de la red social Twitter.





Esta mañana se vieron en las sucursales bancarias filas reducidas en las que las personas guardaban la distancia mínima requerida para evitar el contagio del coronavirus, y se registraba una rápida atención por parte del personal asignado..



Además, en varias entidades se instalaron sillas para que los beneficiarios de jubilaciones y pensiones pudieran esperar su turno sentados, como también hubo quienes solidariamente distribuyeron café o mate cocido para apaciguar la espera.



La atención al público continuará mañana para los jubilados y pensionados con DNI terminados en 2 y 3 que no hayan cobrado en marzo; en tanto, el lunes continuará para los finalizados en 4 y 5; y el martes para los que concluyen en 6, 7, 8 y 9, en lo que parece será él día que concentrará el mayor número de público.

Las postales del día 2 del cobro de jubilados y pensionados

Se respetó la distancia entre personas (Crónica/Carlos Ventura).

Se registraron calles vacías en la cuarentena (Crónica/Carlos Ventura).

Poco tránsito en la Ciudad de Buenos Aires (Crónica/Carlos Ventura).

Postales desoladoras (Crónica/Carlos Ventura).

Se registró control policial (Crónica/Carlos Ventura).

Efectivos asistieron a los ciudadanos (Crónica/Carlos Ventura).

Se vivió un panorama más tranquilo (Crónica/Carlos Ventura).

Se registró menos cantidad de gente en las colas (Crónica/Carlos Ventura).

Más de un metro de distancia entre personas (Crónica/Carlos Ventura).

Algunos salieron a comprar productos de primera necesidad (Crónica/Carlos Ventura).

Mayores medidas para evitar la propagación del virus (Crónica/Carlos Ventura).

Gente sigue durmiendo en la calle en medio de la emergencia sanitaria (Crónica/Carlos Ventura).