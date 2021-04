Gobiernos provinciales y municipales confirmaron que en los últimos días debieron sumar nuevas camas en los centros de salud destinados a atender a pacientes de coronavirus, ante el aumento de los contagios en distintas localidades. Así lo señala un relevamiento realizado por la agencia Télam. En varios casos, además, los funcionarios del área reportaron que, a diferencia del año pasado, en esta segunda ola de la pandemia hay más casos de personas jóvenes internadas por el Covid-19.



En Buenos Aires, el subsecretario de Atención y Cuidados Integrales en Salud, Nicolás Kreplak, advirtió este jueves que "en un esfuerzo enorme, desde el sistema público de la Provincia vamos a sumar 250 nuevas camas de terapia intensiva, en dos etapas de 15 días cada una".

El ministro recordó que "cuando comenzó la pandemia, el sistema público tenía 883 camas que se expandieron a 2.183 en muy poco tiempo". De esa manera, el sector estatal superó levemente la capacidad de las unidades de terapia intensiva en centros privados (2.169 plazas).

.

En Tucumán, la ministra de Salud, Rossana Chahla, señaló que "el sistema público tiene el 62% de las camas críticas ocupadas, en su mayoría por personas jóvenes. Este es un llamado a los que salen y tienen reuniones sociales, estamos viendo jóvenes que se están complicando en sus cuadros", dijo la funcionaria.



En Jujuy, médicos del hospital de Tilcara, que tiene siete de sus ocho camas ocupadas, indicaron que tuvieron que derivar a pacientes de coronavirus a la capital provincial "por falta de espacio". Según el clínico Leonardo Grosman, "acá no podemos dar respuesta, no tenemos más camas. Hemos internado a gente en los pasillos".



Catamarca, en tanto, señaló a través de su ministra de Salud, Claudia Palladino, que "los hospitales San Juan Bautista y el Malbrán tienen habilitado un mayor número de camas, pero nuestra ocupación de las terapias intermedias es alta y eso es preocupante". También coincidió en que se observó "mayor cantidad de pacientes reinfectados y mayor agresividad del virus en pacientes jóvenes".



Por su parte, la ministra de Salud mendocina, Ana María Nadal, precisó que estaban "articulando la ampliación de camas críticas con el sector privado, y con una ocupación del 90% de camas de terapia, sin contar las ampliaciones programadas, entre ellas las que habrá en el hospital Central, que dará un respiro".



Ante ello, el Ministerio resolvió suspender las cirugías programadas en todos los establecimientos "siempre que las mismas no puedan postergarse" y "sin que ello represente un riesgo para la salud o la vida de las personas".

.





En Formosa, el director adjunto del Hospital Central, Lorenzo Lezcano, dijo que en los próximos días "se está por habilitar un edificio totalmente nuevo que estará equipado con tecnología de última generación y tendrá 42 camas. El Gobierno apostó fuerte a la salud, tanto en insumos como en la formación de profesionales".

Santiago del Estero también comenzó a agregar camas en la Unidad de Cuidados intensivos (UCI), explicó el subsecretario de Salud de la provincia, César Monti. "La semana anterior iniciamos la remodelación para agregar camas con oxígeno en el Nodo, que funciona como hospital de campaña, para que pasen de contención simple a contención más compleja, para que sea como un sector de UCI". De las 270 camas, 80 se acondicionarán en dos etapas para casos críticos con asistencia de oxígeno.