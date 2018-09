Milagros. Los pesquisas siguen varias hipótesis.

Las cámaras de seguridad de un local ubicado en calle 14 de Julio, casi esquina Luis Agote retrataron por última vez a Milagros Sofía Chirizola Larraburu antes que desapareciera.

En la filmación la menor caminaba por 14 de Julio, en sentido hacia el cementerio, indica el sitio labrujula24.com.





Canes del escuadrón de bomberos voluntarios de Punta Alta rastrillaron distintas zonas para encontrar a la menor pero no tuvieron éxito.



Por su parte, el periodista de La Brújula de Bahía Blanca, Germán Sasso, en diálogo con Crónica, confirmó que la adolescente realizó el camino que solía hacer todos los días cuando salía de la escuela pero "en algún momento tomó otra calle, subió a un colectivo o se trasladó en un auto particular". Esas son las tres hipótesis que se manejan, a la vez que no descartan la posibilidad de un secuestro.