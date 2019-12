Minutos antes de que Fiorella Furlán desapareciera el pasado sábado al caer su auto al arroyo Antoñico, al sur de la ciudad de Paraná, Alberto atestiguó desesperado cómo la conductora, desde la Avenida Ramírez, dobló por Manuel Gálvez, a la altura del puente, pese a la cantidad de agua sobre el pavimento.

"Corrí a la par del auto cuando iba sobre el lecho del arroyo. Le hice señas para que no doblara, pero ya era tarde. La correntada arrastró al auto y lo tiró del otro lado del guardarrail", relató al medio ElOnce. "El agua levantó al auto y lo hizo flotar sobre el lecho del arroyo", añadió.

Fiorella Furlán es buscada desde que su auto cayó al arroyo.

El auto Suzuki Swift "flotó" sobre el lecho del arroyo y continuó "como si fuera marcha atrás", describió el testigo y aseguró que corrió a la par del auto "hasta que se perdió de vista".

Desde ese momento, Furlán está desaparecida. El accidente ocurrió entre las 18 y las 19, cuando el vehículo fue arrastrado por la corriente y fue interceptado a unos 300 metros donde fue visto por el testigo, en calle El Paracao y Vera Peñaloza.

La joven conductora, desde el interior del auto siniestrado, alcanzó a dar aviso a su familia con su teléfono celular, mientras que el testigo afirmó que llamó al 911 y que "llegaron enseguida" pero no pudo hacer "nada más".

En la mañana de este domingo, el rastrillaje para dar con Furlán se concentró en las calles El Paracao y Galvéz, entre las avenidas Ramírez y Las Américas, aunque las intensas lluvias y el caudal de agua dificultaban las tareas.

"No están dadas las condiciones de seguridad para que los buzos tácticos desciendan debajo del puente sobre el arroyo Antoñico", confirmó a Elonce TV el subjefe de Bomberos Voluntarios, Hernán Méndez. "No queremos generar otra víctima, en caso que ya exista una, porque no están dadas las condiciones debido a la cantidad de agua", justificó.