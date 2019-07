Una joven envió un mensaje por una oferta laboral y el supuesto empleador le pidió una foto íntima para darle el trabajo, por lo que ella le contestó con mucha astucia para luego escracharlo en redes sociales.

El hecho ocurrió en Salta en un grupo de Facebook en que publicaron una supuesta oferta laboral para niñera. Una de las interesadas, de 19 años, envío un mensaje por Whatsapp a su empleador, quien la acosó al pedirle una foto de sus senos para saber si podía entrarle "una pechera de lactancia".

Como respuesta, la joven envío una foto de los pechos de un hombre. "Ahí esta (la foto). Espero que tu bebé no se atragante con mis pelos porque no me gusta depilarme. Pedazo de pajero", afirmó.

Tras el suceso, la chica hizo pública su reacción para advertir sobre la mentira de la oferta laboral, detrás de la cual estaba oculto el acosador. Esta es una modalidad habitual de quienes aprovechan la necesidad de trabajo para hacer pasar un mal momento a las víctimas.