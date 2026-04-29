Era inocente y pasó 11 años preso por el crimen de las turistas francesas: ahora enfrenta una grave denuncia

Un operativo nocturno en la localidad de San Lorenzo puso nuevamente a Santos Clemente Vera en el centro de la escena judicial de Salta. El hombre, que estuvo 11 años preso siendo inocente por el doble crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, fue el objetivo de un importante despliegue de patrulleros alrededor de su domicilio.

Aunque inicialmente se especuló con una posible detención, el procedimiento consistió en la notificación de una medida cautelar derivada de una nueva denuncia por presunto abuso sexual radicada en su contra.

La acusación fue presentada por una mujer de 72 años en la comisaría local, señalando hechos que se remontan al año 2011, misma fecha en la que ocurrió el asesinato de las jóvenes francesas en la Quebrada de San Lorenzo.

Denunciante

En su declaración, la denunciante incluyó una hipótesis específica sobre el ADN encontrado en las muestras de los cuerpos de Bouvier y Moumni. Este detalle vincula directamente la nueva denuncia con el caso histórico, un punto que la fiscalía considera clave para avanzar en investigaciones que todavía permanecen abiertas.

La Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual N.º 3 es la encargada de investigar esta presentación que, según trascendió, busca facilitar el cotejo de ADN de Beatriz Yapura, esposa de Vera.

Los investigadores intentan determinar si existe una coincidencia entre el perfil genético de Yapura y un rastro femenino detectado durante las autopsias de las víctimas originales. Esta maniobra judicial ha generado una fuerte reacción en la defensa de Vera, que ve en este movimiento una estrategia para forzar pruebas que no se consiguieron en más de una década.

José Vargas, abogado de Vera, cuestionó la validez de la denuncia al considerar que los hechos estarían prescriptos por el paso del tiempo. Para el letrado, el objetivo real de la fiscalía es utilizar el señalamiento de la mujer de 72 años como una vía legal para obtener el material genético de Yapura que vienen solicitando sin éxito.

Vargas también puso en duda públicamente la capacidad de la denunciante, sugiriendo que el relato podría estar influenciado por intereses externos a la búsqueda de justicia.

Por su parte, el abogado Roberto Adrián Reyes, quien también representa a Vera, advirtió sobre la "irregularidad" de realizar un procedimiento policial de tal magnitud durante la noche, señalando el impacto negativo que tuvo sobre la familia de Vera.

Reyes remarcó que el contexto en el que se produce la acusación resulta, al menos, llamativo, dado que ocurre poco tiempo después de que la Corte Suprema anulara la condena de Vera en 2023 por considerarla arbitraria. Según la defensa, estas situaciones reactivan un clima de sospecha injustificado sobre un hombre ya declarado inocente.

Mientras la fiscalía insiste en que las pruebas de ADN son necesarias para agotar todas las líneas de investigación, el entorno de Vera denuncia una persecución sistemática.

La situación procesal de Vera ahora depende de cómo avance la investigación por abuso sexual y de si la Justicia hace lugar al planteo de prescripción de la defensa.

Doble crimen

Cassandre y Houria, por entonces de 29 y 24 años, eran amigas de la universidad, amantes de la naturaleza que estaban viajando por Latinoamérica. En julio de 2011 fueron halladas asesinadas en la Quebrada de San Lorenzo. Habían desaparecido el 14 y fueron halladas por un turista dos semanas después.

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