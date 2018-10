La Corte Suprema revocó este martes la prisión domiciliaria al ex comisario de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, en dos causas en las que está condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.



Según detalló el Centro de Información Judicial (CIJ), el fallo lleva las firmas de los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, quienes fundamentaron su decisión en base a la línea jurisprudencial establecido en la causa Bergés.



Por su parte, el juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia en ambas causas por considerar que los recursos de queja presentados contra el beneficio concedido al genocida eran "inadmisibles".



En la citada causa, la Corte Suprema remarcó que la decisión relativa a la detención domiciliaria "debe ser precedida ineludiblemente por informes del Cuerpo Médico Forense porque su imparcialidad está garantizada por normas específicas".



El Supremo Tribunal estableció también que las conclusiones de estos informes "deben poder ser controladas por las partes" involucradas.



El Ministerio Público Fiscal recurrió las decisiones que habían concedido la opción a Etchecolatz de cumplir la condena en su domicilio, por entender que el imputado no se encuentra comprendido en los supuestos previstos por la Ley 24.660.



El viernes pasado, el ex comisario resultó condenado a prisión perpetua por cuarta vez, por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención que operaron en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la comisaría 1° de Monte Grande.



En diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal Número 6 le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a Etchecolatz, al entender que el represor, quien tiene 88 años, se encontraba "dentro de las previsiones de la normativa" en lo que respecta al otorgamiento de la prisión beneficia.



El ex oficial de la bonaerense se instaló en una vivienda del bosque Peralta Ramos de Mar del Plata con el propósito de cumplir con su arresto domiciliario.



Pero la presencia de Etchecolatz en el lugar generó la reacción de vecinos y organismos de derechos humanos, que recurrieron la decisión y lograron que en marzo de este año, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal le revocó el beneficio, decisión que la Corte ratificó hoy de forma mayoritaria.