El entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, admitió luego del empate de Los Pumas ante Australia en el certamen Tres Naciones que el rugby argentino está haciendo "una tremenda autocrítica", y destacó el deseo de mejorar ciertas conductas en el futuro.

"Nosotros también nos equivocamos. El rugby está haciendo una tremenda autocrítica este año y está desarrollando el programa 2030, que no tiene la visibilidad que debería tener. Pero eso no quita que tratamos de hacer las cosas bien, a veces cuando te equivocas, te caen más duro. Tratamos de mejorar lo que se hace mal en clubes y en los seleccionados", subrayó Ledesma.

Ledesma se refirió al "Programa 2030, hacia una nueva cultura” que implementó la UAR y que tiene como objetivo reconocer, responsabilizar y resolver la conflictividad relacionada con el rugby en la Argentina, buscando crear una nueva cultura acorde a los tiempos actuales, reduciendo la violencia en todos sus aspectos.

"Fue una semana muy difícil, enterita desde el domingo hasta hoy hubo poco sueño y una montaña rusa emocional pero lo mejor de todo es que el grupo se sintió muy unido", dijo Ledesma al describir lo realizado en los últimos siete días.

El plantel fue muy golpeado por la falta de un homenaje más destacado ante la muerte del astro Diego Maradona ocurrida el 25 de noviembre último y la conducta de algunos jugadores como Pablo Matera, Guid Petti y Santiago Socino, quienes ocho años atrás publicaron en sus redes sociales mensajes xenófobos y discriminatorios, que impulsaron sanciones, luego levantadas por parte de la UAR.

"Pedimos disculpas por lo ocurrido, lo bueno es como los chicos cargaron las pilas pese a todo y hablamos de nutrirnos de esa energía que generaba este grupo", explicó Ledesma a la hora de evaluar la conducta de los jugadores.

Sobre el empate ante los Wallabies, el entrenador explicó: "El anterior partido contra Australia casi lo ganamos y no hubiese sido justo, hoy no era justo si perdíamos. Queríamos jugar más, prepararnos pese a todo, varias cosas en la semana y le pedí a Bauti (Bautista Delguy) que me debía un try y lo hizo. Fue llamativa la cantidad de penales de uno y de otro, teniendo en cuenta que fue un cuerpo arbitral de Australia".

En cuanto a la mayor virtud del equipo Ledesma admitió: "El común denominador de esta gira fue la defensa, el equipo se siente cómodo defendiendo, lo hizo ante equipos que atacan muy bien y con estas condiciones no nos sentimos en peligro".