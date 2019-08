Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

"Les pido por favor que me devuelvan a Army", implora, con profunda angustia, conmoviendo a propios y extraños, una pequeña que en las últimas horas perdió a su perro, durante un robo. La niña padece una malformación vascular, progresiva, por la cual las autoridades médicas le recomendaron la tranquilidad y el cariño que suele brindar una mascota.

Pero en las últimas horas un grupo de desalmados irrumpieron a la vivienda familiar y se apropiaron de su mejor amigo, empeorando su estado de salud. El cavernoma es una malformación vascular hereditaria que en el caso de Jazmín, de 8 años, no se resuelve mediante una cirugía y cuya única cura hasta el momento es la compañía de un perro, de Army.

Sin embargo, en la madrugada del sábado, delincuentes ingresaron a su casa, de la localidad bonaerense de San Miguel, y además de provocar destrozos y apoderarse de objetos de valor, se llevaron consigo a su can. En este sentido, Guillermo, papá de la niña, relató a Crónica que "los doctores me recomendaron que le comprara un perro porque ella necesita mucha tranquilidad y afecto. Fue entonces que el 20 de diciembre pasado le obsequié un cachorro y cuatro días después ingresaron por la puerta de atrás de mi domicilio y se lo llevaron. Lo difundimos por todos lados, nos dieron una mano pero el perro no apareció".

En la madrugada del sábado, delincuentes ingresaron a su casa, de la localidad bonaerense de San Miguel, y además de provocar destrozos y apoderarse de objetos de valor, se llevaron consigo a su can.

Por lo tanto, "esperamos un par de meses, hasta que nos entregaron a Army, recién nacido. Pero para que no volviera a pasar lo mismo, lo encerraba en el baño de mi dormitorio que también cerraba con llave en las pocas horas que no estaba". No obstante, "vinieron, me rompieron la entrada, la puerta de mi dormitorio y la del baño. Se llevaron plata, destruyeron la casa, y nos robaron a nuestra mascota que es lo que más nos duele", concluyó el desconsolado padre de Jazmín.

Desde aquella madrugada de sábado, la niña no cesa su llanto, producto de la desolación que implica no tener a su lado a su mascota. Al respecto, su progenitor reveló que "mi hija está destrozada, no para de llorar, me mata verla así". Por si fuera poco, horas después del asalto, los ladrones ofrecieron a Army a la venta en grupos de Facebook de la zona.

"Una señora lo vio en Mercado Libre, y algunos vecinos comenzaron a preguntar de dónde sacó el perro y entonces borró la publicación", detalló el papá de la menor. Por esta razón, añadiéndose a ello la falta de respuestas de las autoridades a cargo de la investigación, Guillermo acudió a los propios malvivientes tras expresar que "si lo van a vender que me lo digan que yo se los vuelvo a comprar, necesito que me devuelvan el perro como sea. El mensaje de mi hija es muy claro, es por una cuestión de salud de la nena, para que ella pueda recuperarse".

Por su parte la imagen de su niña rogando: "Por favor, devuélvanme a Army", conmoviendo a todos, menos a quienes se robaron a su perro, sin necesidad.