Tras la primicia de Crónica.com.ar que advertía la suspensión del trabajador, las autoridades de la firma que explota una estación de servicios de la localidad santafesina de Esperanza levantó el pasado miércoles la sanción disciplinaria para el playero Ezequiel Schaab, quien entregó las grabaciones de la cámara de seguridad en el caso del femicidio de Agustina Imvinkelried, cometido el 13 de enero, informaron fuentes oficiales.



El trabajador de la estación de servicio había sido suspendido sin goce de sueldo "por no cumplir el procedimiento interno de la compañía", que consiste en dar aviso a sus superiores antes de entregar el material fílmico a la Policía y la familia de la víctima.



Tras una reunión realizada hoy en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, de la que también participó la Defensoría del Pueblo, la firma Azul Combustibles decidió levantar la suspensión del playero Ezequiel Schaab y reconoció como "errónea" la decisión.



A la vez, la sociedad que explota la estación ubicada en la ruta provincial 6 de Esperanza solicitó "disculpas al trabajador y a la sociedad de la ciudad de Esperanza" por el "malestar que nunca quiso provocar", según el acta oficial.



Luego de la mediación de la cartera de Trabajo santafesina, la compañía se comprometió a "abonar los días caídos" al playero que colaboró con la investigación.



"Atento al contexto en que se cumplió la conducta del trabajador, el cual no posee antecedentes disciplinarios, ni existe cuestionamiento alguno respecto al proceder del mismo como empleado y a sus prestaciones, la empresa en demostración de buena fe y responsabilidad empresaria asume que la decisión adoptada ha sido errónea", señala el acta firmada.



La sanción, conocida el viernes pasado, generó malestar en la comunidad de dicha localidad santafesina.



A través de un comunicado difundido el último sábado, Azul Combustibles había repudiado el femicidio, brindado su solidaridad con la familia Invinkelried y explicado que si bien no ponía "en duda su buena fe (del playero) al accionar rápidamente en proporcionar los videos", igualmente le cabía una sanción porque "lo hizo sin cumplir el procedimiento interno de la compañía".



Las imágenes que entregó Schaab permitieron a los investigadores reconstruir el recorrido que hizo la Agustina (17) al salir del boliche "Teos" la madrugada del domingo 13 de enero último.



La adolescente apareció asesinada a golpes al día siguiente y el principal sospechoso del crimen, el empleado municipal Pablo Trionfini (39), se suicidó ese mismo lunes cuando la policía llegó a su domicilio.



Intervención

Por su parte, la Secretaría de Comunicación Social informó que En una audiencia convocada de oficio por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Defensoría del Pueblo, la empresa Azul Combustibles SA levantó la sanción que había impuesto al trabajador Ezequiel Schaab, tras haber aportado filmaciones de las cámaras de seguridad que permitieron esclarecer el femicidio de Agustina Imvinkelried.



La audiencia, celebrada este miércoles en la sede de la cartera laboral en Esperanza, estuvo encabezada por el secretario de Trabajo, Leonardo Panozzo, y la coordinadora de Relaciones con la Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo, Eleonora Avilés.



"Convocamos de oficio a esta audiencia con el objetivo de que se levante la sanción del trabajador. Aquí, hicimos conocer nuestra sorpresa y descontento por la sanción, poniendo en contexto el accionar de un joven en una situación relacionada ante un hecho gravísimo como es un femicidio", detalló Panozzo.



"El trabajo en conjunto entre el Ministerio y la Defensoría del Pueblo permitió que la empresa revise su postura, levante la sanción y, sobre todo, pondere el gesto solidario y el compromiso con la sociedad que manifestó Ezequiel Schaab", afirmó el secretario de Trabajo.



Así hablaba con la prensa local el pasado viernes, cuando aun estaba suspendido