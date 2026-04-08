Monteoliva y Pullaro brindarán detalles de la investigación por el crimen en la escuela de Santa Fe

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, brindarán una conferencia de prensa para dar a conocer los avances de la investigación vinculada al ataque a tiros a una escuela de la localidad de San Cristóbal, en el que fue asesinado Ian Cabrera, de 13 años.

La conferencia se llevará a cabo desde las 11 en el Ministerio de Seguridad Nacional, ubicado en la Avenida Gelly y Obes 2289. Allí, Monteoliva y Pullaro darán detalles de la investigación relacionada con el ataque ocurrido el pasado lunes 30 de marzo en la Escuela Nº40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal.

El responsable fue un adolescente de 15 años que, con una escopeta, asesinó a Ian Cabrera e hirió a otros ocho alumnos. Por su edad es inimputable. No obstante, en las últimas horas fue detenido un joven de 16 años acusado de encubrimiento. Los investigadores sostienen que tenía información previa sobre el ataque que pudo haber evitado la tragedia.

Pullaro y Monteoliva brindarán detalles de la investigación por el ataque a la Escuela N° 40 de San Cristóbal.

Investigación



El avance de la investigación por el ataque a la Escuela N° 40 de San Cristóbal reveló una serie de alarmantes señales sobre el comportamiento desconocido del agresor. Escondido tras un seudónimo, el adolescente no solo consumía videos de muertes violentas, sino que alimentaba una obsesión al navegar en plataformas y foros de todo tipo de crímenes.

Tras el ataque, los foros que frecuentaba estallaron. Algunos lo llamaron "héroe nacional", mientras que otros se burlaron de él por considerar que el ataque fue un "fracaso". Esta reacción inmediata encendió las alarmas de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), que elaboró un informe reservado donde se detalla el peligro de la "True Crime Community" (TCC).

El agresor que mató a Ian Cabrera es inimputable.

El informe de la SAIT advierte que estos grupos funcionan como una red digital transnacional donde se emula a perpetradores históricos, como los autores de la masacre de Columbine en 1999.

En Argentina la SAIT ya detectó al menos siete causas con características similares a este fenómeno de extremismo.