Gran dolor. Familiares desesperados. (Gentileza nden.com.ar)

A un año del hundimiento del pesquero marplatense Repunte y tras ocho jornadas de búsqueda del fresquero Rigel en el mar a la altura de la ciudad chubutense de Rawson, la Prefectura y otros pesqueros continuaban con los rastrillajes, pese a las adversas condiciones climáticas, para encontrar a ocho tripulantes desaparecidos.



"Lo único que pedimos es que no cese la búsqueda. Toda esta semana hemos pasado por distintos estados de ánimo pero no queremos que dejen de buscar, lo único que queremos desde el primer día, es novedad de nuestros maridos, novios e hijos", clamó, durante una manifestación de los familiares por el puerto de Mar del Plata, Soledad Sequeira, esposa del marinero Nahuel Navarrete.



Sequeira dijo: "Sabemos que las condiciones en que salen los barcos no son las indicadas, pero nadie hace nada ni dice nada. Todo el mundo lo sabe".



El pesquero Rigel desapareció el 8 de junio, tras dar una señal de emergencia a través de la radiobaliza, cuando navegaba a 111 millas náuticas (unos 220 kilómetros) al sudeste de Rawson.



Durante esta jornada, se registraron vientos de casi 30 kilómetros por hora y olas de tres metros que dificultan las tareas, aunque la fuerza que conduce Eduardo Scarzello y que coordina el operativo de búsqueda sigue operando en la zona.



Pese a que fueron desplegados medios aéreos y acuáticos que permitieron rastrillar casi 48 mil kilómetros cuadrados, sólo se han encontrado indicios del buque, como la radiobaliza, un salvavidas circular, una mancha oleosa y restos de elementos.



El Rigel había partido el 5 de junio del puerto de Mar del Plata con nueve tripulantes, para pescar frente a las costas de Chubut en temporada de langostino.



El pesquero marplatense -que tiene 50 años de antigüedad y es propiedad de la empresa Pesca Nueva- estaba tripulado por el capitán Salvador Taliercio; el segundo patrón Rodrigo Sanita; el jefe de máquinas Néstor Rodríguez; el auxiliar Cristian Osorio; y los marineros Rodrigo Blanco, Amadeo Jonatan, Nahuel Navarrete, Carlos Daniel Rodríguez y Pedro Mierez.



En las primeras horas de aquel sábado, Prefectura Naval Argentina iniciaba las tareas de búsqueda, así como seis buques pesqueros que operaban en la zona: San Cayetano I, Huafeng 822, Huafeng 815, Aldebaran, Api VI, Minchos VIII, Xeitosiño y Sirius III. Ese mismo día fue recuperado el cuerpo del capitán, Salvador Taliercio, de 46 años, por el buque José Américo, que lo trasladó a la ciudad chubutense de Puerto Madryn. Sobre el mediodía, un conjunto de gremios vinculados a la actividad pesquera decretó un paro total de actividades en el Puerto de Mar del Plata que se replicó en la Patagonia, debido a la falta de respuestas para que se refuercen elementos de seguridad.



Al cuarto día de búsqueda, Prefectura informaba que el pesquero Don Gaetano había encontrado material perteneciente a uno de los tripulantes del Rigel. Halló una caja de herramientas, cuatro rieles y elementos de pesca dentro de una bolsa celeste con el nombre de Fabián Rodríguez, jefe de máquinas de la embarcación.



En tanto, un grupo de familiares se reunió en Puerto Madryn con el juez Gustavo Lleral, quien les expresaba que "una de las hipótesis más fuerte es que se haya hundido".



El miércoles 13, el guardacostas Tango llegó a la zona para rastrear “un indicio” captado a 90 metros de profundidad, con un vehículo con cámara y buzos.



Desde el miércoles a la tarde, las condiciones meteorológicas entorpecen los trabajos de búsqueda y rastrillaje en la zona, a donde llegará próximamente el buque científico Angelescu, que participó en su momento de la búsqueda del submarino ARA San Juan y que tiene capacidades de búsqueda en el fondo del mar.



Los familiares de los tripulantes del pesquero Rigel, cuya angustia y desconsuelo crece en la medida en que pasan los días, son contenidos por un grupo de psicólogos.



No hace tanto



En tanto, mañana se cumplirá un año exacto del hundimiento buque marplatense Repunte con 12 tripulantes, a unos 80 kilómetros de las costas de Rawson.



A la tragedia sobrevivieron Lucas Trillo, de 35 años, y Julio Guaymas, de 39; y murieron José Ricardo Homs, Luis Jorge Gaddi y Sivano Cóppola. Sus cuerpos fueron hallados en el mar.



En tanto Gustavo Sánchez, José Omar Arias, Horacio Airala, Néstor Paganini, Claudio Islas, Fabián Samite e Isac Cabanchik están desaparecidos, lo que motiva que tanto los familiares del Rigen como los del Repunte reclamen a los empresarios, la Prefectura y el Gobierno mayores medidas de seguridad para los barcos que salgan al mar.