Por Francisco Nutti

@frannutti

Pagar el alquiler en medio de la estricta cuarentena obligatoria que rige en la ciudad de Buenos Aires y alrededores se volvió un dolor de cabeza para miles de comerciantes porteños. Al haber tenido que sobrellevar tantos días sin ingresos, una gran cantidad de inquilinos han negociado abonar sólo del 25% al 30% del alquiler de julio, mientras que un 15% podría devolver la llave a fines de agosto si el escenario no se flexibiliza.

"Ante este contexto que nos toca atravesar, se han atrasado los pagos de los alquileres, por lo que se originó una negociación entre inquilinos y propietarios. Conozco casos donde se ha logrado seguir con un contrato anterior o, por ejemplo, comerciantes que pagaban $50.000 de alquiler arreglaron abonar $20.000", aseguró en diálogo con Crónica Fabián Castillo, titular de la Federación de Comercio e Industria (Fecoba).

"A los propietarios no les conviene que dejen de alquilar porque después les será muy difícil conseguir otro inquilino", continuó, y detalló que "desde que llegó la pandemia, 23.000 locales no volverán a abrir sus puertas", mientras que una reciente proyección indicó que esa cifra se elevaría a 27.000 en los próximos días.

"Venimos de varios años de cierre, de incertidumbre. Pero nunca ocurrió algo como ahora, donde por la pandemia y la cuarentena obligatoria que se ha decretado se ha profundizado una crisis en el rubro. Esto está lejos de parecerse a la crisis del año 2001 porque, a diferencia de esa época, todo el mundo está mal", concluyó.

Según datos de un relevamiento del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) de la semana pasada, un 22% de los inquilinos de locales devolvieron la llave, un 20% está en un impasse sin pagar, un 26% está renegociando y un 32% abonó o está pagando fraccionado por semana o quincena.

En tanto, una encuesta de L.J. Ramos a empresas con presencia nacional dio como resultado que el 53% de los que alquilan prevén cerrar locales, un 35% no hará cambios y un 12% prevé abrir más locales. "Quienes hoy están pagando lo hacen con los últimos ahorros que les quedan o con lo poco que han podido vender mediante la opción delivery. Y con eso han podido abonar parte de los sueldos, una parte de los gastos y expensas y una parte del alquiler", aseguraron fuentes del sector a Crónica.

Sin embargo, aclararon que "si el aislamiento estricto continúa, la situación va a ser terrible y el cierre de comercios se va a disparar".Leonel, comerciante consultado por Crónica sobre cómo hace para abonar el alquiler de su negocio de ropa ubicado en el barrio porteño de Palermo, indicó: "El dueño es amigo mío y me ha dicho que se lo pague en cuotas. Tengo la suerte de que esta persona esté en las malas cuando más lo necesité. Pero también hay que entender que muchos no tienen ese trato con los propietarios. Sé de colegas donde los matan sin importarles que no podemos trabajar. Es un momento complicado y no hay que hacer leña del árbol caído".

Para Armando Pepe, presidente del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, la pandemia ha impactado mucho en las locaciones comerciales. "En abril los comercios habían pagado el 55% de los alquileres en tiempo y forma. En mayo el 50% y en el mes de junio el 40%. Asimismo, el 20% devolvió las llaves. Esto se suma a que, según difundió Fecoba, hay 27.000 locales que han cerrado y no volverán a abrir, algo que se va a incrementar en los próximos días más todavía si seguimos con esta cuarentena".

"En las últimas horas, un nuevo relevamiento que hicimos nos dio que del 35% al 40% de las galerías comerciales no volverán a levantar sus persianas. Están completamente cerradas y continuarán así", completó Castillo, para luego concluir que "los más golpeados han sido los sectores gastronómicos, indumentaria, calzado y las agencias de turismo, de donde dependen un millón de personas".