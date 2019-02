Por Matías Resano

"No es sólo jugar un mundial, sino que es nuestra posibilidad de sentirnos incluidos", señaló Damián, integrante del Seleccionado Argentino de Básquet de Sordomudos. El equipo conocido como "Los Topos" clasificó al certamen internacional, pero su participación está en peligro por la reducción del subsidio otorgado por la flamante Agencia Nacional del Deporte.

Por lo tanto, sus miembros y colaboradores redoblan sus esfuerzos mediante iniciativas y campañas, de la cuales participó Gabriel Batistuta, para recaudar los millones de dólares necesarios. Su quinta ubicación en el ránking mundial, y segunda en América, le valió al Seleccionado Argentino de Básquet de Sordomudos asegurarse un lugar en el Mundial de Polonia, a disputarse en junio próximo.

Pero el combinado nacional no aseguró que disputará el torneo, dado que les resultan inalcanzable, los más de dos millones de pesos, en concepto de pasajes y gastos de estadía, entre otros costos. En este sentido, Damián Ribero, colaborador del plantel, integrado por once jugadores, señaló a Crónica que "se hicieron todas las presentaciones en la Agencia Nacional de Deportes, aunque está todo en el aire. Nos dicen que mantienen el mismo porcentaje igualitario para todos, y que cuentan con 10 millones de pesos para todas las disciplinas deportivas".

En consecuencia, el organismo otorgó "27.000 pesos para todo el equipo, con esa plata no podemos comprar ni un solo pasaje", detalló Ribero. Por esta razón, "nos estamos moviendo en todos los organismos gubernamentales. De esta manera se obtuvieron 30.000 pesos y nos prometieron 200.000 pesos más", reconoció Damián.

Los esfuerzos que realiza el mencionado integrante, como el resto de los basquetbolistas, se llevan a cabo a contrarreloj dado que en la primera semana de abril "Los Topos" deberán confirmar su participación. Un desafío por partida doble, porque, en caso de no lograr el objetivo, implicará "la carga de no representar a Argentina, y el hecho de sentirse discapacitado".

Bajo este testimonio, el colaborador refleja el significado de disputar el Mundial de Básquet de Sordomudos, que no radica en una cuestión meramente deportiva. Al respecto, Ribero remarcó: "Nosotros no queremos que nadie viva lo que vivimos, por eso accionamos, buscando las formas de poder disputar ese campeonato, que es una oportunidad de incluirnos, de hacer lo que pueden hacer los oyentes. No nos sentimos incluidos, vemos que la gente se aparta cuando ven a un sordo, y este certamen es dar un paso adelante respecto a ello".

Justamente en junio, los once deportistas argentinos y el grupo de colaboradores y entrenadores que completan la delegación podrán dar el primer paso para dejar atrás el tormento que padecen, producto de sus afecciones deportivas. Por su parte, Damián confesó que en su caso, desde que perdió la audición hace tres años, "todos los días es un desafío nuevo, porque en nuestro caso no nos levantamos con un despertador, me acostumbré a dormir con un perro que se me sube a la cama cuando escucha el despertador. Después viene el momento de darme cuenta que soy sordo, colocarme el implante y salir a la calle, que implica la mochila de ser discapacitado".

Por semejantes dificultas, desde el Seleccionado Argentino de Básquet de Sordomudos no bajan los brazos y dejaron en claro que "estamos seguros que vamos viajar". Sin embargo, revelaron que "la situación hoy por hoy es muy incierta", porque tienen un pasaje aéreo y sólo promesas. "Estamos hablando de chicos sordos, que no tienen habla y se les hace muy difícil comunicarse. Deben hacerlo con un intérprete y el oyente se aprovecha de eso, y es como que lo tienen en la suela de los zapatos".