Tras sufrir un duro accidente doméstico, la ex actriz y modelo María Del Carmen "Pata" Villanueva tuvo que ser operada de inmediato al ingresar al Sanatorio Cantegril por una fractura de cráneo y según el parte médico, su cuadro es "delicado".

El diagnóstico de Villanueva es un fuerte traumatismo intercraneal del tipo subdural, por el cual debió ser intervenida quirúrgicamente en la madrugada del domingo para aliviar la tensión producida por el impacto que recibió en la cabeza.

Por el momento, la ex modelo continúa en la Unidad de Cuidados intensivos del sanatorio, donde los médicos monitoreaban su evolución, aunque su cuadro es preocupante, ya que es una paciente de 69 años y su situación era "grave".

.

Los hijos de la ex modelo Agostina Cavallero, Robertino Tarantini y Bernardita Tarantini, en tanto, lograron ingresar a Uruguay en un vuelo privado tras realizar los trámites correspondientes en la Cancillería. Sin embargo, no les permitieron ver a su madre en el sanatorio porque no habían hecho la cuarentena.

Con la intervención de su abogado, el centro de salud accedió a que el médico de su madre bajara a explicarles cómo avanza el cuadro de su madre a uno de los hijos; mientras los otros dos iban a hacer el aislamiento preventivo en su casa de La Barra e iban a comunicarse telefónicamente con el médico de turno.

Los hijos de Villanueva fueron autorizados a ingresar a Uruguay (Instagram).

"Pata" Villanueva se cayó en la noche del sábado de una escalera en su casa de La Barra, en Punta del Este, y se fracturó el cráneo. Por suerte, no perdió el conocimiento y alertó a unos vecinos, quienes llamaron al servicio de emergencias médicas que llegó para atenderla en su domicilio e, inmediatamente, decidió su traslado al Cantegril.

Ni bien ingresó al sanatorio, la ex actriz recibió las suturas para parar la hemorragia y se le practicaron las curaciones de las heridas superficiales. Pero, tras ser sometida a una tomografía computada, determinaron que debía ser operada de inmediato.