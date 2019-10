Los docentes de las escuelas de gestión privada de Chubut se sumaron a la medida de fuerza que llevan adelante desde hace 12 semanas consecutivas los trabajadores del sector público, aunque en principio "por 24 horas".



La dirigente local del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Carolina Rubia, dijo que "a diferencia" de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech), no han realizando paros "de manera consecutiva por semana".



Rubia detalló que se les "practican los descuentos de manera casi inmediata", lo que hace la situación de los trabajadores "muy compleja", y advirtió que por ese motivo no pueden "hacer medidas de largo alcance, sino trabajar las acciones gremiales en el día a día".



Chubut no cuenta con un gran número de escuelas privadas, aunque en el sector son tradicionales las escuelas que dependen de la iglesia católica y que se encuadran como "escuelas públicas de gestión privada" que dependen de la institución salesiana, más las que son gerenciadas por mutuales y organizaciones no gubernamentales.

La medida de fuerza fue por 24 horas.

Si bien el gobierno de Mariano Arcioni realizó el anuncio de descuento de los días no trabajados, hasta el momento no se practicó ninguna quita a los docentes estatales e incluso se pagó una parte de la llamada "cláusula gatillo", que es un ajuste por inflación.



El ministro coordinador de gabinete, Federico Massoni, calificó esta decisión de los docentes de las escuelas públicas como "extremadamente irresponsable" y calificó al año escolar como "prácticamente perdido".



Además, acusó a los gremios de "llenarse la boca hablando de los chicos primero y llevan 12 semanas de paro, eso es irracional a pesar de que se le está pagando todo y no hay ninguna demora".