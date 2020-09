Por Mariano Cerrato

@marianodcerrato

El día de la primavera llega en este 2020 en plena pandemia por el coronavirus, lo que genera dudas en los jóvenes a la hora de optar por una salida con amigos o con la pareja al aire libre. A pesar del fuerte operativo que se desplegará, los estudiantes manifiestan su preocupación frente a "plazas llenas de gente", lo que los hace cambiar sus planes de cara a este día, como "salir a caminar cerca" o "hacer una reunión por Zoom".

Tomás Godoy (20 años) vive en la localidad de Lomas de Zamora y explicó que recibió "muchas propuestas para ir a varias plazas", pero las rechazó por "miedo al contagio y ser quien lleve el virus a la familia". "Se que las plazas van a estallar de gente, pero por prevención no quiero salir. Yo vivo con mi hermana mi cuñada y mi sobrino, y además voy a los mis papás. No quiero ser quien lleva y trae el virus. Yo obvio que saldría con barbijo, pero no sabés los demás", sostuvo Tomás, una postura que compartió Valentina Bressan (20 años), quien recibió varias "invitaciones", pero prefiere "evitar lugares donde se reúnen muchos".

En la misma línea, Tomás Telibato (19 años) contó que con los amigos planean para este lunes "juntarse y salir", pero que si "las plazas están llenas de gente", se van a volver, y explicó que una posibilidad es que sólo salgan "a caminar por el barrio" cerca de la estación de Banfield, por donde vive.

.

Por su parte, una opción distinta con base en el temor de llevar adelante una reunión al aire libre es la de Sofía Romero (19 años), quien manifestó que lo que le hubiese gustado hacer es "salir a hacer un picnic al aire libre", pero considera que es difícil "salir a algún lado y no contagiarse", lo que sería "tirar seis meses de sacrificio a la basura".

"Mis amigas andan con temor al contagio también, así que para poder vernos acordamos una reunión por Zoom y celebrar, comer algo juntas, aunque sea para poder mirarnos la cara y hablar", subrayó Sofía, quien, al igual que muchos, otros optará por quedarse en casa.