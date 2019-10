E n los últimos días, los supermercados y almacenes comenzaron a recibir las listas de precios con alzas que llegan hasta el 15% en los alimentos y los productos de limpieza.



Es por la suba del dólar en la previa electoral, además de la especulación que surge de la posibilidad de un acuerdo de precios a futuro por parte de la fórmula del Frente de Todos que es la que más votos obtuvo en las PASO.



Los incrementos en las listas de precios llegaron a las grandes cadenas con aumentos del 4%, aunque las mayores oscilaciones van del 8% al 12%.



En algunos casos alcanzan el 15%. Según trascendió, los empresarios argumentan que las compañías proveedoras aún no habían terminado de acomodarse tras la devaluación del 38% del dólar durante el mes de agosto, después de las PASO, que llevó el dólar desde los $46,55 a cotizar por encima de los $60. Sin embargo, en ese momento, se aplicaron aumentos de hasta 25%.



Para colmo de males, esta semana el dólar cerró con un nuevo récord histórico al moverse en torno a los $64. El alza de los precios, que, desde ya, se traducirá en aumentos en el valor final que figure en las góndolas, no hace más que poner presión extra a la inflación, que en el último mes de septiembre fue del 5,9%.



A la volatilidad del mercado cambiario y el traslado al sector minorista se suma la posibilidad de un acuerdo de precios y salarios en caso de que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, sea consagrado como presidente a partir del 10 de diciembre.



Ese pacto, según adelantaron fuentes cercanas a Fernández, regiría durante los primeros 6 meses de su gobierno. Con miras a que este compromiso se concrete, la especulación empresaria parece no dar tregua.



En agosto fue de 25%



El día después de las PASO, el 13 de agosto, los grandes supermercados recibieron nuevas listas de precios con aumentos de entre 10 y 25 por ciento en bienes de consumo masivo, como alimentos y artículos de limpieza. Ahora dicen que ese ajuste no fue suficiente. Los aumentos son más fuertes en commodities atados al dólar, como aceites y harinas. Una lógica similar se aplicará desde la semana próxima.



También fueron dos de los ítems que más subieron durante la corrida cambiaria de 2018, cuando el peso se devaluó cerca del 100%.



Ni el plan de precios congelados ni la quita del IVA a los productos de la canasta básica parecen tener un impacto significativo en la escalada de precios. Igualmente, algo amortiguó la eliminación del IVA que rige hasta fin de año y que alcanza a productos esenciales para el consumo como el pan, la leche, los aceites de girasol y mezcla, las pastas secas, el arroz, las harinas de trigo, la polenta, el rebozador y el pan rallado, la yerba mate, el mate cocido y el té, las conservas de frutas, hortalizas, legumbres, yogures y azúcar.



El último jueves, el Indec informó que la Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, aumentó 5,4% en septiembre respecto de agosto, y alcanzó un costo de $34.784,75 pesos para una familia tipo. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el nivel de indigencia, aumentó 4,9% y su costo llegó a los 13.913,90 pesos en septiembre.



Según la valoración oficial, las canastas Total y Alimentaria subieron igual, un 36,4%, por debajo del aumento de precios minoristas en ese período, que fue del 37,7%, según el INDEC. En los últimos doce meses, la Total aumentó 54,2% y la Alimentaria, 53,6%, y ambas se encuentran casi en línea con el nivel de inflación en ese período, que fue del 53,5%.



Antes de la remarcación de las empresas alimentarias, consultoras privadas estimaban una inflación general en torno al 4% para este mes de octubre.



¿Y las naftas?



El congelamiento de precios en los combustibles rige hasta el próximo 14 de noviembre. El cálculo del sector sobre el atraso en los surtidores, hasta esta semana, se mantenía en 20%.



Estimaban que en el caso de un dólar estable en torno a los $62, que Mauricio Macri decida no prorrogar los DNU y que el barril de Brent siga en u$s60, el litro de nafta súper en las YPF porteñas pasaría de los $45,49 actuales a casi $55. El dólar este viernes se escapó tres pesos más, y cerró en $65.