Miércoles de ahorro en supermercados con Cuenta DNI: ¿Cómo aprovecharlo al máximo?

Como cada mes del año, Cuenta DNI estableció una serie de beneficios orientados a aliviar el bolsillo de los usuarios, especialmente en rubros clave como alimentos y productos de consumo diario.

Según la última actualización, los usuarios pueden acceder a descuentos específicos en supermercados, lo que permite planificar las compras y maximizar el ahorro semanal con estrategias simples.

Los descuentos semanales en supermercados se consolidan como una herramienta clave para aliviar el gasto cotidiano.

Cuenta DNI: miércoles de ahorro en supermercados y cómo sacarle el máximo provecho

La billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, mantiene vigente uno de sus beneficios más valorados por los usuarios: el descuento en supermercados.

Actualmente, los martes y miércoles se puede acceder a un 15% de ahorro, con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.

Este beneficio, además, es acumulable con otras promociones vigentes en el mismo día, lo que amplía las posibilidades de ahorro para los usuarios.

Cabe recordar que la promoción está destinada únicamente a ventas minoristas y excluye ciertos rubros como bebidas alcohólicas, electrodomésticos u otros productos, según entidad de compra.

Aprovechar los días de promoción permite maximizar el ahorro en cada compra semanal.

Para acceder al descuento, es necesario realizar una compra mínima de $30.000 y abonar exclusivamente utilizando la aplicación Cuenta DNI con dinero disponible en cuenta.

Es decir, el pago debe efectuarse mediante la funcionalidad "Pago Clave DNI" o a través del código QR de la aplicación en comercios adheridos. Incluso, vale la pena tener en cuenta que el beneficio no aplica a quienes registren atrasos en sus obligaciones con la entidad bancaria.

Además, no aplica para pagos realizados con tarjetas (crédito o débito), transferencias ni operaciones efectuadas mediante QR de otras billeteras digitales.

Entre las cadenas adheridas se encuentran supermercados y autoservicios bonaerense como 5mentarios, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercados Chacabuco, Super Güemes y Super Sofía.

Luego, en Toledo, hay 15% de descuento los miércoles sin tope de reintegro pagando con Cuenta DNI. Además, jubilados que cobren en Banco Provincia acceden a un 5% extra, con tope de $5.000 semanales.

Algunas promociones excluyen rubros y productos específicos, por lo que es clave revisar las condiciones antes de comprar.

En La Anónima hay un 10% de descuento los miércoles, con tope de $5.000 por persona y compra mínima de $25.000. Se paga con Cuenta DNI y el reintegro se acredita en hasta 10 días hábiles. No es acumulable con otras promos y excluye bebidas alcohólicas y electrodomésticos.

Por su parte, Carrefour ofrece un 10% de descuento los miércoles sin tope de reintegro. Esta promoción es válida únicamente para venta minorista y excluye productos frescos como quesos y fiambres, pescadería fresca, frutas y verduras, panadería, carnicería y platos preparados.

Planificar las compras y usar los beneficios disponibles puede marcar una gran diferencia en el ahorro mensual.

Los beneficios de Cuenta DNI se extienden a otros días: los jueves, Chango Más propone un 20% de descuento sin tope pagando con la billetera virtual en tiendas físicas adheridas. La promoción no es acumulable con otras, aplica sobre precio de contado y tiene exclusiones en rubros como carnes, lácteos, frutas, verduras y algunos productos de almacén.

Mientras que Coto alcanza un 30% de descuento pagando con tecnología NFC mediante Cuenta DNI y tarjetas Visa Débito del Banco Provincia. El beneficio aplica en tiendas físicas de CABA y GBA, no es acumulable con otras promociones y tiene exclusiones en rubros como carnes, electrodomésticos y productos de consumo masivo seleccionados.

Los lunes, Día ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro pagando con Cuenta DNI mediante "Pago Clave DNI". El beneficio es para compras minoristas, se acredita dentro de los 10 días hábiles y no es válido con otros medios de pago ni billeteras digitales.



