Dos mujeres denunciaron que en el basural municipal arrojan " ataúdes y restos humanos". Lo hicieron ante la redacción de Pergamino Verdad.



Mónica manifiesta que desde hace diez años "cirujea" en el basural municipal, y en dialogó con Pergamino Verdad reconoció que ha visto como "arrojan cajones con cuerpos adentro", en el basural. A la pregunta sobre si ella había podido presenciar lo ocurrido, manifiesta: "Sí señor, hemos podido presenciar, no solamente yo sino un montón de gente que también va a cirujear… Hemos visto cuando van a tirarlos, no solamente en una chata sino a veces los llevan camiones municipales…" Ante esta declaración, el periodista interroga: "¿Y esos cajones están vacíos o en el interior tienen cuerpos?" Mónica responde: "Saben tener cuerpos".



"En el basural lo vieron todos, y se alejaban de ahí por el olor, impregna todo el olor ese del cuerpo humano". Cuando el periodista pregunta si es la primera vez que se observa esto, Raquel, otra testigo, señala: "es la primera vez que yo vi, después me contaron, pero es la primera vez que yo veía eso, me asombré, digo guau, cómo pueden tirar un cajón o un cajón con un cuerpo, si está la parte de la morgue y está para quemarlos".

Así descargan los cajones del cementerio. (Gentileza Pergamino Verdad)

Dada la denuncia, Pergamino Verdad consultó a autoridades municipales quienes negaron que se arrojen restos humanos en el basural, pero confirmaron que se arrojan partes de los ataúdes y que es una práctica "habitual".

Aseguran que el olor es nauseabundo. (Gentileza Pergamino Verdad)