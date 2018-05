Se trata de Evelyn Beltrame, una maestra santafesina que le dedicó un audio agraviante de un minuto a Salomé Sencar, una periodista que había publicado en su Facebook que su padre se vio obligado a cerrar su local por la mala situación económica.



"Después de 20 años, mi viejo cierra el negocio de antigüedades. Es redundante decir los motivos: alquileres por las nubes, impuestos impagables, ventas a cuentagotas. No voy a perdonarle a este gobierno verlo a mi padre entristecido, derrotado e invadido de incertidumbre, pero tengo muy claro que la solución no es quedarse llorando en casa", publicó la periodista.







Sencar recibió cientos mensajes de apoyo. Sin embargo, fue amenazada por Beltrame exclusivamente por su pertenencia política al peronismo. "No te conozco pero vi la publicacion sobre el cierre del local de tu papá y me iba a solidarizar pero se me ocurrió meterme en tu perfil", comenzó el mensaje.



Y continuó, con tono agresivo, haciendo referencia a la ex mandataria, Cristian Fernández de Kirchner: "Vi que apoyás a la delincuente más grande que tuvo la Argentina y nos tuvimos que bancar 12 años con el pie en la cabeza".



Luego siguió con una serie de agravios y concluyó con una frase nefasta: "Solamente te voy a decir una cosa, deja de ser tan necia y tan ignorante. Porque veo que sos una hippie. Sos una bruta más que perjudica a nuestro país. Ojalá algún día los hagan desaparecer como los nazis hicieron desaparecer a los judíos".



En su ataque de ira, hacía referencia a la liberación de los dirigentes Carlos Zanini y Luis D'Elía.







Salomé denunció el ataque en las redes sociales y Beltrame tuvo que dar explicaciones ante el delegado de la Región 4 del Ministerio de Educación, Juan Cruz Giménez.



El delegado anunció una "actuación administrativa", pero como ella reconoció su "error", podrá seguir al frente del aula, en su escuela primaria. "La maestra aceptó que se equivocó y prometió una actitud reparadora", resolvió.



