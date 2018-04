@florbombini

A través de un audio de aproximadamente cinco horas que delata el maltrato que reciben los nenes de un año en la salita “Patitos” del jardín maternal “Jesús Niño” de Avellaneda, un grupo de madres radicó la denuncia en el Polo Judicial de esa ciudad contra las tres maestras a cargo y, a partir de la semana, sus hijos no asistirán más al establecimiento educativo ubicado en la calle 12 de Octubre al 100.

Las docentes, Cecilia Martínez, Susana Salomón y Romina Díaz, fueron separadas de su cargo "mientras se aclaren las situaciones pertinentes", según confirmaron en el grupo de Facebook de la institución. "La cortás o te rompo los huesos", es una de las frases más fuertes que se puede escuchar, que le dice una maestra a un nene, mientras de fondo se perciben llantos constantes.

"Dormite porque se te pudre”, fue lo que dijo otra de las responsables de la sala a uno de los alumnitos al tiempo que en todo momento les recriminan con cierta violencia el hecho de sacarse la zapatilla, una actitud más que normal en niños de esa edad. “Bancátela, son tus compañeros, sino lo hubieras pensado antes”, también se escucha a lo largo de esas cinco horas.

Esta prueba, que está en manos de la Fiscalía, fue posible gracias a una de las mamás que decidió incluir el grabador en el cochecito de su hija, tal como había ocurrido a mediados de abril en un jardín de Sunchales (Santa Fe), donde un padre actuó de manera similar para descubrir los maltratos que recibía su nene.

Sofía es la mamá de Umma, de apenas un año y ocho meses y la destinataria de varias frases violentas que se pueden escuchar en el archivo. "Veía que mi hija nunca terminaba el período de adaptación y las últimas veces no quería entrar al jardín”, relató la mujer que detalló que en el lugar hay un televisor por salita. "Yo vi como ponen a los nenes en los carritos frente a la pantalla”, señaló.

En su relato, varias madres coinciden en que sus hijos se despertaban “muy angustiados” durante la madrugada. Por ejemplo, Paulina, mamá de León de un año y ocho meses, expresó que el nene había mostrado un cambio de actitud muy grande en el último tiempo. “Era un niño muy simpático y ahora no quiere saludar a nadie. Cuando escuché los audios, se me vino el mundo abajo. Siento que nos mintieron en la cara”.

En tanto, Celeste, progenitora de Alay, aseguró que su hija “va desde el año pasado pero desde hace un tiempo empecé a notar cosas raras. La veo de mal humor y con señales de que no le cambian el pañal. Además, cuando la queremos vestir se enoja. Se resiste”. Tanto Maricel como Jorgelina no percibieron cambios en la conducta de sus hijos, aunque sí anunciaron que no los enviarán más al establecimiento y acompañaron al grupo a realizar la denuncia.