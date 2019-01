Lorena Romero Salina es una colorista y estilista de Libertador General San Martín, Jujuy. En su muro de Facebook, suele postear fotos de sus trabajos y de tendencias de belleza. Pero el lunes por la tarde cambió el carácter de sus publicaciones. Hizo una denuncia pública: escrachó al sujeto de 50 años que acosó a su hija. Lo hizo a través de un video en el que ella misma increpa a golpes al hombre hasta dejarlo con su rostro sangrando.

"Este tipo le pidió a mi hija de 13 años que saliera a dar una vuelta por ahí y su número de teléfono. Mi hija me llama llorando, en una crisis de nervios desde la casa de mi vecina donde se había refugiado y el tipo este le manda un mensaje", comienza Lorena. Luego asegura que, cuando logró calmar a su hija, le pidió que le siguiera el juego y que concertara el encuentro con el hombre de apellido Aldana.

Dispuesta a desenmascarar al sujeto, le pidió a su hija que lo esperara en el lugar acordado, mientras ella permanecía oculta. "Lo citó frente al hospital. Mi hija se sienta a esperar y yo me escondo y ahí aparece y le manda un mensaje que se suba al auto. Ahí lo increpo y le digo qué pretendía hacer con una nena de 13 años", describe y luego pide " escrache social".

Lorena continúa su posteo con una serie de preguntas. "Si yo no hubiera hablado tantas veces con mis hijas sobre estas cosas y mi hija no me avisaba, qué hubiera pasado? Repito: 13 años tiene mi hija. No sale, es una niña aún. Mañana hubiera pasado a ser una más de la lista?".