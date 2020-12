Pasaron tres semanas desde la muerte de Diego Armando Maradona y fanáticos, amigos, ex compañeros, dirigidos y los familiares lo siguen "llorando y extrañando".

Mario Baudry, novio y abogado de Verónica Ojeda, dio detalles de un desgarrador momento que le tocó vivir en carne propia con Dieguito Fernando y habló sobre cómo viene el tema de la sucesión.

"Yo estoy priorizando el pedido que me hizo Diego que es cuidar a su hijo y eso significa que él no esté sometido a procesos judiciales durante los próximos 30 años. Tengo que hacer que esto termine rápido para que él pueda tener una vida plena y como él quiera, que elija su camino", afirmó el letrado.

Además, se refirió al estados de ánimo de su pareja en una semana de reclamos judiciales y críticas cruzadas entre integrantes de la familia de Pelusa.

"Verónica está pasando un momento de tristeza, no por ella, sino por su hijo. En el último tiempo él había tenido un acercamiento muy importante a su papá, que llamaba diez veces por día para ver a su hijo durmiendo por FaceTime", afirmó.

Baudry se tomó un momento para charlar con "Los Ángeles de la mañana" y contarle una desesperante situación que le tocó vivir con Dieguito Fernando. "El otro día nos levantamos temprano y Dieguito le pidió a Verónica que lo lleve a la casa del papá. Ella le explicó que la casa está en Brandsen, cerrada y que su papá no estaba ahí sino en el cielo. El nene le respondió ‘bueno, vamos a la casa del cielo que quiero verlo", relató.

También detalló que tenía una coordial relación con el ex técnico de Gimnasia de La Plata. "Tengo nueve audios de Diego donde me hacía encargos de cosas y yo le contestaba amablemente. Yo tenía una imagen distinta suya porque siempre decían que él era muy celoso de sus exparejas y eso yo no lo viví con él", comentó.

Por último se refirió al estado en que está la causa en la que se investiga la muerte de Maradona. "El doctor Leopoldo Luque pidió eximición de prisión por homicidio culposo, eso puede ser condenado e inhabilitado como médico, pero lo cumpliría en libertad de no ser de cumplimiento efectivo. Pero bueno, yo voy por una calificación más grave", resaltó.