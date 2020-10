El intendente Fernando Espinoza recibió en el Palacio Municipal al diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá, al presidente de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, y al abogado de Diego Maradona, Matías Morla, para definir los últimos detalles del lanzamiento nacional, en el distrito, de “Las 10 del 10”, una red de acciones solidarias en diez ciudades del país.



“Es un orgullo inmenso que empiecen en La Matanza `Las 10 del 10´, que para nosotros será inolvidable, y que eso sea en el cumpleaños número 60 de quien para mí es el más grande de fútbol argentino sin lugar a duda, nuestro querido Diego Armando Maradona”, dijo Fernando Espinoza.



El lanzamiento se realizará este viernes 30 de octubre en el barrio también conocido como Villa Palito, donde se instalará una escuela deportiva y se alambrará un potrero, al que el Municipio abastecerá de luminarias, además de dar subsidios para la primera infancia y hacer entrega de kits sanitarios y de limpieza para los vecinos del lugar.



“Es para nosotros una obra muy grande -señaló el intendente- que va a significar en definitiva dos cosas: por un lado que Diego Maradona festeje su cumpleaños generando una gran acción solidaria en todo el país en medio de esta pandemia del covid-19, la crisis global más grande de la época contemporánea después la Segunda Guerra Mundial; y por otro lado, en el caso nuestro, el haber elegido Villa Palito o el Barrio Almafuerte, que fue la villa de emergencia más grande de La Matanza y que hoy es, con mucho orgullo lo decimos, un hermoso barrio con todos los servicios. Un barrio donde antes solamente había chapas y pasillos y hoy hay dúplex, iluminación, calles asfaltadas y con todos los servicios, una escuela primaria y otra secundaria, un centro cultural hermoso y un polideportivo, que ahora con las 10 del 10 del Diego lo vamos a poner más lindo todavía”.



En ese sentido, el jefe comunal ponderó el hecho de “que los chicos de los barrios más humildes, como por ejemplo es Villa Palito, hoy son profesionales que se recibieron en la universidad, esa es la Argentina que queremos. Va a estar presente también la orquesta sinfónica, conformada por chicos del barrio que hoy son grandes músicos y que a través de la Secretaría de Cultura, y trabajando durante mucho tiempo, pudieron superarse y desarrollarse en la vida. Ese es nuestro mayor orgullo, los chicos que hoy están en la urbanización de otros barrios del municipio, salieron de Villa Palito y hoy egresan de la Universidad de La Matanza”.



El diputado impulsor de la propuesta, Nicolás Rodríguez Saá, se mostró “muy contento y agasajado por el intendente Fernando Espinoza, y también agradecido por Diego Maradona, un pibe que nació en un distrito del conurbano distinto a éste pero que conoce la realidad, la vivió, pudo salir adelante y Diego quiso que ni más ni menos sea La Matanza”.



“Decir Matanza es pensar en Fernando y en todo el trabajo que hace con la gestión municipal, así que estamos muy ansiosos de ir a Villa Palito y ni más ni menos que en el cumple de Diego. Estar acá con el apoyo del municipio, la Cruz Roja y los vecinos nos da mucha fuerza para sembrar esperanza en un tiempo muy difícil a nivel global. Los grandes cambios vienen desde abajo y la idea de Diego es sembrar esa semilla solidaria y colectiva”, añadió el diputado.



Por su parte, el presidente de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, comentó: “Fuimos muy amablemente recibidos por el intendente en el anuncio del lanzamiento de Las 10 del 10, que empiezan acá en La Matanza y que generosamente llegan de la mano de Diego Maradona y el diputado Rodríguez Saá, que están muy focalizadas a lo que es la primera infancia y el deporte como un lugar natural de inclusión a través de la promoción de un lenguaje de la paz y la cultura de la no violencia”.



Antes que nada, quiero decir muchas gracias al intendente”, dijo el abogado Matías Morla. “Nadie me puede contar a mí lo que pasa acá porque yo soy de acá, vivía en Lomas del Mirador y veo a la gente del proyecto, el avance y lo que hace el intendente por la comunidad. Entonces antes que nada quiero destacar el gran trabajo que hace, además que cuando Diego se comunicó Fernando Fernando de inmediato dio luz verde como hace siempre cuando tiene que ayudar”, dijo.



“Es muy importante La Matanza para Diego. De hecho, hasta en su cumpleaños eligió comenzar acá Las 10 del 10”, agregó.



Fernando Espinoza, en tanto, destacó también que “Villa Palito, o Barrio Almafuerte, es el lugar donde creció y trabajó el Padre Bachi, otro emblema de La Matanza y un grande inolvidable para todos nosotros, que desgraciadamente falleció hace pocos días debido al Covid-19. Así que se van a juntar una gran cantidad de emociones y sentimientos”.



“Será un día inolvidable para todos los argentinos. Diego le dio tanto a la Argentina y a su pueblo, tanto amor que nos hizo llorar de felicidad, y que venga a la Matanza y la haya elegido para lanzar Las 10 del 10 con la Cruz Roja y el Municipio no nos va alcanzar nada para poder agradecerle. Como intendente pasé muchas cosas, pero creo que nada igual como lo voy a pasar el viernes”, concluyó el intendente.