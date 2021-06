Mariano de la Canal saltó a la fama desde la tribuna de ShowMatch en 2011, cuando se hizo conocido como "el fan de Wanda Nara" mientras la modelo participaba del certamen "Bailando por un sueño".

Con el paso de los años pudo despegarse de ese personaje que lloraba y gritaba ante las cámaras con dramatismo para construir su propia carrera en el mundo del espectáculo.

De la Canal construyó su carrera profesional en Bolivia, donde se desempeñó como conductor y jurado del Bailando en la versión local. En el último tiempo se metió a las redes sociales para convertirse en influencer.

Aprovechó la pandemia de coronavirus para compartir videos que se viralizan en cuestión de minutos. En los últimos días sorprendió a sus más de 265 mil seguidores con un vídeo en el que se transformó en María "La Chabona" Palacios.

El influencer se subió al desafío de maquillarse para parecerse a un famoso y en esta ocasión eligió a la cantante de cumbia, pero el mediático denunció que Instagram le borró el video y tuvo que volver a subirlo.

"Lo subo otra vez porque me lo borraron. No se por qué me lo borró Instagram si es un video de humor. Raro", escribió de la Canal.

El vídeo ya cosecha más de 79.4 mil reproducciones en su cuenta @marianodelacanal, recibió más de 270 comentarios y más de 4700 me gustas.