La llegada de cada martes 13 ponía un interrogante supersticioso a la hora de embarcarse o contraer matrimonio según las tradiciones de antaño, sin embargo, en la actualidad la gente parece cada vez creer menos en esta fecha por lo menos a la hora de tomar un avión o un barco.



En tanto, a la hora de casarse hay una realidad estadística que indica que los matrimonios son cada menos cuando cae en este día particular.



En la terminal de Ferrys de la ciudad, los pasajeros que iban y venían desde Uruguay fueron contundentes a la hora de dar su opinión, como el caso de Mónica, quien le dijo a Crónica que “me parece que eso forma de parte de un mito, que antes era más relevante y ahora nadie le lleva el apunte. Las nuevas generaciones ya no le dan importancia eso y yo tampoco, por eso, hoy es un día más y viajo a Uruguay por un congreso de poesía”.



Carlos, que también viajó al país vecino, agregó que “no soy creyente de eso para nada. Hay mucho de superstición en ese tema y me lo tomo con humor, aunque sé que hay gente que se aferra mucho a la tradición y deja de hacer cosas ese día. Son tradiciones y hay que respetarlas, pero no más de eso”.



A la hora de recorrer los registros civiles de la ciudad para saber si esta fecha influye o no en las personas, las fuentes de dicho organismo comentaron que “la gente dice que no cree en esa tradición, pero lo cierto es que han bajado muchos los casamientos en ese día, con lo cual se abre un interrogante sobre si la gente lo hace por superstición o es una mera casualidad del destino”.



Carla, de nacionalidad brasileña, opinó que “soy un poco supersticiosa pero no para llegar al motivo de no viajar un martes 13. En mi país hay mucha gente que sigue esta tradición pero para mi no indica nada especial, es sólo una cuestión de creencias nada más. La vida hay que vivirla sin temor y sin numerologías”.



En cuanto a los números concretos, los mismos dicen que este martes 13 hubo 11 matrimonios y 4 uniones civiles en toda la ciudad de Buenos Aires, frente a 42 casamientos que hubo el 13 de marzo de 2017 (que cayó un lunes) y los 14 que hubo en el martes 13 de junio de 2017, con lo cual, se nota a las claras que las estadísticas indican la baja de las uniones de parejas.



¿Será por la superstición de la fecha o por algo casual?. En el caso de esta jornada, hubo una unión convivencial en el Registro ubicado sobre la calle Uruguay al 700, lo cual demostró la caída de los casamientos.



