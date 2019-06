Más de la mitad de los niños y adolescentes del país se encuentra debajo de la línea de la pobreza. El doloroso informe de la UCA también destaca un aumento en la asistencia de los menores a comedores infantiles. "La cena pasó a ser un recuerdo", graficó monseñor Carlos Tissera, presidente de Cáritas.

Las cifras de la Universidad Católica Argentina -la pobreza infantil trepó, en 2018, al 51,7%- se justifican en que "no hay políticas con centro en la dignidad del ser humano", destacó Tissera en diálogo con "El destape radio". Para monseñor, "hay comidas salteadas, de no solamente dos niños, en sus propias familias. Las cenas han pasado a ser algo del recuerdo, porque la gente vive con eso que se come a la tardecita que ve en una comedor".

#InfanciaEnDeuda "La pobreza infantil sigue una tendencia en alza desde el 2011 y en 2018 alcanza la cifra más elevada. Otras medidas de pobreza son indicativas de un problema estructural que se ha agravado en los últimos años, como es el incremento de la inseguridad alimentaria" — Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) (@ODSAUCA) 6 de junio de 2019

Según resaltó el líder de Caritas, "hay gente que la está pasando muy mal. Y con esta realidad de la desocupación, que se viene dando hace tiempo, porque la changa ha aflojado, entonces esto es una realidad que lo vamos viendo en nuestros barrios y que me duele mucho porque voy visitando las parroquias y la gente que pide oración, por sus enfermos y por sus trabajos".

En declaraciones radiales, monseñor resaltó que "esta desigualdad es la raíz de todo lo que estamos pasando, inclusive de las situaciones violentas. Es porque no hay políticas que vayan a una justicia social. Esa es la enseñanza de la Iglesia. No se trata de una colecta, no se arregla con limosnas. Hay que buscar políticas por el bien común y no hay bien común si no hay verdadera justicia social".

Una de las promesas de campaña de Cambiemos fue el slogan "Pobreza cero", lejos de alcanzarse. "Es un objetivo a alcanzar -dijo Tissera- pero me parece que hay lugares donde eso no se ha alcanzado. Comparado contra otras regiones del mundo puede ser que estemos mejor, pero hay que compararlo con la realidad de los recursos de la Argentina. Tendríamos que hablar de que las personas deberían tener para comer y para estudiar".

La pobreza en Argentina se da, según Carlos Tissera, por "la ambición desmedida de algunos no permiten que se vayan realizando procesos en donde hay una mayor participación y buena distribución de las riquezas: esto es una cuestión política que está en la conciencia de todos. No hay políticas con centro en la dignidad del ser humano".

"Yo creo que no hay tanta sensibilidad, pienso que toda la cuestión de presupuesto ha aumentado el monto de algunos planes sociales, pero la realidad es que la inflación está comiendo todo eso", cerró.