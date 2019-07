Candela Saccone, la adolescente de 15 años que estuvo internada en terapia intensiva en Republica Dominicana, brindó una entrevista a cronica.com.ar mientras se encuentra en tratamiento en el Sanatorio de Los Arcos, del barrio porteño de Palermo. "Fue una etapa complicada y muy dura pero pude salir gracias al esfuerzo y el apoyo de mi familia", manifestó.

Luego de pasar 15 días internada en un hospital de Santo Domingo, la joven presentó mejoras y pudo ser trasladada en un avión sanitario a Argentina. Este jueves por la noche, llegó a su país y fue trasladada a la clínica porteña. "Estoy muy emocionada y agradecida. Tenía muchas ganas de volver. Extraño al resto de mis familiares, mi casa, dormir en mi cama, estar con mis cosas", contó.

Aunque sus deseos de volver a su vivienda de la localidad bonaerense de Villa Ballester están latentes, la menor contó que todavía no habló con los médicos sobre su regreso a casa y manifestó: "No sé cuánto tiempo voy a estar acá internada, recién están comenzando con los análisis".

Luego, relató los momentos más difíciles que atravesó durante su tratamiento: "Solo me acuerdo que me descompensé en la clínica del hotel y, dos días después, desperté en terapia intensiva. Cuando abrí los ojos, mis papás se emocionaron mucho y me contaron lo que había pasado. Fue realmente increíble, no podía entender que mi problema había sido tan grave".

A pesar de las complicaciones, aseguró que nunca perdió la esperanza y manifestó que la clave para salir adelante la encontró en el apoyo familiar. "Estabamos todos juntos, estaban conmigo. Esa fuerza me ayudó a luchar", dijo.

En cuanto a la repercusión mediática, contó que "no tenía idea que su caso había trascendido por todos los medios nacionales" y reveló que, cuando se recuperó, agarró el teléfono de su papá y fue investigando qué habían publicado sobre ella. "Fue muy emocionante, raro, loco. Mis amigos me mandaban capturas de pantallas de noticias, hacian posteos, subian fotos a las historias de Instagram. Recibí un gran apoyo de todos lados", aseguró.

Candela se descompensó el 19 de junio durante el último día de sus vacaciones en Punta Cana y fue trasladada al Centro Médico Canela 1, donde los médicos le diagnostican cetoacidosis diabética, una complicación grave de la diabetes tipo 1 en la que el cuerpo produce exceso de ácidos en la sangre.



Además, Candela tuvo un edema cerebral y fallas en los riñones, por lo que se decidió su derivación al hospital General de la Plaza de la Salud, de Santo Domingo, a unos 195 kilómetros, que la empresa Assist Card inicialmente se negó a realizar pero que luego por la viralización del caso en redes sociales, resolvió afrontar y concretó tres días después.