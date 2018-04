El ex jefe de la Armada, almirante (R) Marcelo Srur, declaró ayer como testigo ante la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, por la desaparición del submarino ARA "San Juan" y sus 44 tripulantes. Durante la declaración, Srur, que fue desplazado de su cargo tras la desaparición del "San Juan", advirtió que "el submarino no estaba en condiciones de navegar". También aseguró que le ocultaron "la misión que llevaba el submarino". En los últimos días se conocieron documentos que dan cuenta de que la embarcación estaba realizando tareas de espionaje cerca de las Islas Malvinas, aunque Srur negó que el buque haya estado en la zona del archipiélago.

También se refirió a su decisión de separar de sus cargos al contralmirante Luis López Mazzeo y al capitán de navío Claudio Villamide, quienes ejercían, respectivamente, los cargos de comandante de Alistamiento y Adiestramiento en la Base Naval Puerto Belgrano y jefe de la Flota de Submarinos en la Base Mar del Plata. "Mazzeo no dijo la verdad en cuanto a la posición del submarino en el mes de julio, cuando se decía que el ARA San Juan había navegado cerca de Malvinas. No me arrepiento de las decisiones que tomé", agregó.

Recordó además que "en su momento, en 2016 yo aprobé la auditoría que sobre el submarino hicieron Guillermo Lezama y Eduardo Pérez Pache. Allí aseguraban que el San Juan necesitaba una reparación". Y aclaró que "hasta allí llegaban las responsabilidades de ellos con las que estuve de acuerdo".