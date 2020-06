El ex presidente y actual senador nacional por La Rioja, Carlos Saúl Menem continuaba internado este domingo con un cuadro de neumonía en terapia intensiva pero sin asistencia respiratoria y "bien" de salud, luego de que le dieran negativos los dos hisopados que le realizaron para determinar si había contraído coronavirus.



El jefe de Cardiología del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) de esta capital, Luis de la Fuente, confirmó a la prensa que Menem "está bien" y que dieron negativo los dos hisopados para detectar si el ex mandatario tenía coronavirus.



Menem quedó internado el sábado por la noche en el IADT de esta capital con cuadro de neumonía y debilidad muscular y bajos niveles de oxígeno en sangre.

De la Fuente agregó que se lo internó al detectarse la neumonía porque "considerábamos que era lo mejor, ya que estaba con tos y un poco de falta de aire".En declaraciones a TN, aclaró que "en ningún momento estuvo entubado", al desmentir rumores que decían que tenía asistencia mecánica respiratoria.De la Fuente señaló que se le hizo una "tomografía computada y como se sospechaba, tiene una neumonía", y señaló que "le están dando los antibióticos y quedó en terapia para su mejor atención".Añadió que "se siguen haciendo los estudios", pero recalcó que Menem "está bien".

El profesional reveló que el presidente"mandó a un médico personal" al Instituto del Diagnóstico para interiorizarse de la salud del ex mandatario.Según sus allegados, Menem, quien el próximo 2 de julio cumplirá 90 años, respetó los requisitos del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, ya que pertenece a la población de riesgo por su edad.Previo a su internación, Menem había posteado mensajes en los que destacó la visita que realizó Fernández a La Rioja, provincia de la que fue gobernador en tres ocasiones."Acompaño, celebro y saludo al amigo Presidente Alberto Fernández por visitar nuestra querida provincia de La Rioja, donde fortalece la Fe y la esperanza de nuestra amada tierra", ponderó el senador nacional.Y agregó: "Argentina sin grandeza no puede ser realmente Argentina. Porque una Nación sin todos sus sectores conjugados en un verdadero trabajo colectivo no es realmente una Nación. A seguir trabajando en conjunto, el beneficio será para todos los riojanos".

Se encuentra "estable", dijo su hermano Eduardo

El ex senador Eduardo Menem agradeció este domingo a quienes se interesaron por la salud de su hermano, el ex presidente y actual senador nacional Carlos Menem, y ratificó que el ex mandatario se encuentra "estable", atravesando un cuadro de neumonía y sin coronavirus, al tiempo que expresó la "esperanza y fe" en su recuperación.



"Agradezco a todos los que por distintos medios se interesaron por la salud de mi hermano", dijo Eduardo Menem en su cuenta de Facebook.

"Lamentablemente no puedo responderle a todos pero en estos momentos se encuentra con un cuadro de neumonía, pero estable", añadió.El ex senador y ex presidente provisional del Senado ratificó que los análisis "descartaron que se trate de coronavirus, así que estamos esperanzados y con fe"."Agradezco también a los que están haciendo cadenas de oración por su recuperación. Que Dios los bendiga", señaló Eduardo Menem.