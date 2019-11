El abuelo de una de las nenas internadas en el Hospital de Chascomús que resultó herida este jueves por la mañana en el vuelco del micro en la Ruta 2, a la altura del partido bonaerense de Lezama, donde murieron dos alumnas de 11 años, dijo tras visitarla que "gracias a Dios está muy bien, pero está asustada y llora un poco".

El hombre que se acercó por sus propios medios al hospital de Chascomús junto a la mamá de la nena, la abuela y otro de sus nietos, afirmó a los medios que se enteró del accidente por la televisión y "llegué con el corazón en la mano porque no sabíamos qué pasó".

Así quedó el micro tras el accidente (Twitter).

En este sentido, la mamá de la menor de nombre Naiara, contó que solo tiene "algunos rasguños" y respecto al momento del accidente relató que su hija pensó que estaba soñando porque venían durmiendo. "Me dijo que pedía que la despierten, pensaba que estaba atravesando un sueño".

"Empezó a los gritos y después se desmayó, cuando se despertó ya estaba en el piso siendo atendida", relató la mujer, quien explicó que su hija esta muy asustada porque "vio a un par de compañeros que estaban mal y quedó conmocionada".

Por su parte, Mariano, padre de Ludmila López, una de las alumnas trasladada al Hospital De Niños "Sor María Ludovica" de La Plata, se enteró por los periodistas presentes en el lugar que su hija estaba fuera de peligro y pronta a ser derivada en helicóptero.

"Mi mujer está camino a Chascomús, espero que se pueda encontrar con ella y acompañarla", expresó en declaraciones a la prensa Mariano, quien mostró su descontento con el horario de salida del micro que trasladaba a un contingente de 44 alumnos y 6 docentes de la Escuela primaria Nº 41 de Benavídez a San Clemente de Tuyú cuando ocurrió la tragedia.

En el micro viajaban 44 alumnos y 6 docentes de la escuela Benavídez (Twitter).

"Tendrían que haber salido de día pero salían a las 3 de mañana y estábamos citados a las 2.30 am en el colegio", aseguró Mariano. El hombre relató que su otra hija de 15 años "me llamó llorando para ver si sabía algo de la hermana pero vimos el accidente por la tele y no teníamos información".