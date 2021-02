El futbolista y capitán de Boca, Carlos Tevez, atravesó durante los últimos meses momentos difíciles por el estado de salud de su padre "del corazón", Segundo Tevez, a quien se refirió en una entrevista que dio hace poco más de tres semanas al canal TYC Sports, en donde explicó los motivos por el cual lo consideraba una persona muy importante en su vida.

"Mi papá se hizo cargo de mí sin tener nada que ver conmigo. Vio a un chico que estaba indefenso, que no tenía un guía y se hizo cargo de algo de lo que no tenía obligación. En toda mi vida nunca hizo diferencia con el Chueco, que era su propio hijo. Siempre era una remera para mí y una para él", destacó el "Apache" sobre su padre.

En ese sentido, Tevez recordó el momento en el que habló con su papá adoptivo sobre su verdadero padre y la manera en que le contó cuál era su identidad, por lo cual valoró su sinceridad para hablar del tema y la forma en que se hizo cargo tanto de él, como de su familia.

"Siempre me fue con la verdad. Me agarró un día y me contó lo de mi papá verdadero. Me dijo que no era mi papá, a mi papá lo habían matado antes que yo naciera. Ese es Segundo, el que se puso la familia en el hombro y sacó la adelante", explicó el delantero de 37 años.

Tevez, junto a sus padres "del corazón"

Tevez fue adoptado como un hijo al poco tiempo de nacer por Segundo y Adriana Martínez, luego de que su madre biológica, Fabiana "Trini", no pudiera hacerse cargo de su críanza, por lo que crecería junto a ellos y sus hermanos en el primer piso de la Torre 1 de Fuerte Apache.

Segundo siempre se preocupó por alejar a su hijo del corazón de cualquier camino que pudiera acercar a Tevez a un camino equivocado, debido al difícil entorno en que le tocó crecer, y se preocupaba porque estudiara, así como en su tiempo libre Tevez ayudaba a su padre, quien era maestro mayor de obras, en labores de albañilería.

"Como bien dice en la serie de Netflix, el me llevaba a trabajar en la obra en los veranos. Y cuando volvíamos tipo 7 de la tarde y veía a su hermano tirado, drogado, él me agarraba de la mano, me hacía verlo y me decía. 'Si no trabajás, si no estudiás, si no jugás al fútbol, ¿querés ser igual que él'. Era su hermano. Y él me daba ese ejemplo. Que con esfuerzo iba a conseguir cosa", manifestó Tevez sobre el ejemplo que le daba su padre para que pudiera ser alguien en la vida.

Desde un comienzo, Segundo se hizo cargo del crecimiento y la educación de "Carlitos"

Una de las cosas que más identificaban al papá de Tevez era el orgullo que tenía por no ser ayudado económicamente por su hijo, cuando este ya era un famoso e importante jugador de fútbol.

"Él nunca quiso que lo ayudemos. Quería ser el hombre de la casa, traer la plata. Un día le dije que no tenía que trabajar más, disfrutar viajando con mamá. Pero él me dijo que levantar paredes era su vida, que la pasaba bien. Hasta que lo entendí", resaltó "Carlitos".

Por su parte, Tevez recordó en esa misma entrevista el último deseo que le pudo cumplir a su padre y destacó: "El siempre sufrió conmigo. Volví a Boca para que mi viejo me vea con esa camiseta. Ese era su sueño y por suerte pudo festejar".