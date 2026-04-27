Qué resultados necesita Boca para terminar como líder del Grupo A en el Apertura 2026

Fue una fecha a merced de Boca. Desde la goleada por 4 a 0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, hasta los empates de Estudiantes de La Plata (ante Talleres) y de Vélez (con Unión), todos jugaron para el Xeneize en el Apertura 2026.

Con el triunfo del jueves por la noche, el Xeneize alcanzó los 27 puntos, selló su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura 2026 y quedó puntero de la Zona A transitoriamente, liderazgo que, terminada la jornada en su grupo, perdió.

Es que el Pincha igualó con la T en UNO y por ese empate, el elenco platense lo superó y alcanzó la punta de su zona, con 28 unidades, seguido por el propio Boca y por el Fortín, aunque los de Úbeda tienen seis goles más de diferencia con los de Liniers. En tanto, más relegado está Talleres, que con 25 puntos, viajará a Santa Fe a medirse con Unión y hasta podría superar al Xeneize.

Quién es Fernando Rodríguez, el tercer arquero de plantel de Boca que viajó para enfrentarse a Cruzeiro por la Copa Libertadores

QUÉ NECESITA BOCA PARA QUEDAR COMO LÍDER DE SU ZONA





En la novena fecha, que se disputará el próximo fin de semana -con días y horarios a confirmar-, Boca viajará a Santiago del Estero para efrentarse con el eliminado Central Córdoba en el Madre de Ciudades. En tanto, Estudiantes visitará al eliminado Platense y Vélez será local del raído Newell's.

Juan Sebastián Verón volvió a ser lapidario con su relación con la AFA: "No sé si quiero reconciliarme, quiero un cambio"

Con este panorama, el empate de Lanús con Central Córdoba le permitió a Boca asegurarse los octavos de final de la Copa de la Liga en La Bombonera y mientras más arriba se posicione en su zona, se acrecientan las posibilidades de definir todos los cruces -hasta la final- como local.



