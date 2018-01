La referente social Milagro Sala afirmó que "a la oposición no se la combate metiéndola en la cárcel" sino "discutiendo de política", en declaraciones que formuló al cumplirse el martes dos años de su detención.



"A la oposición no se la combate metiéndola en la cárcel, se la combate discutiendo de política", sostuvo la líder de la organización Tupac Amaru, en una entrevista que dio a la plataforma multired #LaGarcía, en la que reclamó a los gobiernos nacional y jujeño que "comiencen a cumplir con lo que prometieron en la campaña electoral".



Sala fue detenida en enero de 2016, primero por un acampe de protesta frente a la sede del gobierno de Jujuy, y después por una serie de causas penales, la mayoría originada en denuncias del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales o el fiscal de Estado, Mariano Miranda.

En algunas de esas causas se la investiga por supuesta asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, entre otras acusaciones.



En declaraciones radiales que realizó el martes, Sala se consideró una "presa política" por estar "detenida desde hace dos años sin condena con sentencia firme" y sostuvo que Jujuy funcionó desde 2016 como "un laboratorio" de métodos represivos "para probar y, si les salía bien, (externderlos) en toda la Argentina".



"Morales hace lo mismo que (el presidente Mauricio) Macri", sostuvo la referente social en un reportaje que dio a Radio 10 desde la casa donde cumple prisión domiciliaria, a unos 30 kilómetros de la capital provincial.



Sala recordó que su caso no es el único, que en Jujuy hay otros dirigentes sociales detenidos y que lo mismo ocurre con militantes sociales o políticos opositores en Mendoza y en Buenos Aires.



También aseveró que en su provincia "no existe libertad de expresión" porque, según ella, "no hay ningún periodista que pueda hablar mal de Morales y ninguno que pueda hablar bien de Sala", ya que en caso contrario "le quitan la pauta publicitaria".



"Se manejan como patrón de estancia pero en algún momento van a tener que pagar un alto costo político porque están errados en lo que hacen", opinó.



En cuanto al papel de la justicia, Sala dijo sentirse "completamente desilusionada". "No creo en la justicia jujeña ni en la nacional, sí creo en la internacional", dijo la líder de la Tupac Amaru y agregó: "Después que asumió, Morales formó su propio Tribunal (superior de Jujuy) con seis miembros dirigentes de la Unión Cívica Radical", partido al que pertenece el gobernador.



En las declaraciones, Sala calificó de "sui generis" la prisión domiciliaria que dispuso para ella el juez jujeño Pablo Pullen Llermanos, con una custodia de al menos 20 gendarmes, más de 15 cámaras de vigilancia y restricciones de vistas.



Por otra parte, recordó que mientras estuvo encarcelada en el penal de Alto Comedero, en la capital jujeña, "hubo momentos que fueron insoportables", aseguró que sufrió violencia de una subjefa del penal y estaba expuesta a "hostigamientos permanentes".



"El sistema carcelario te enseña a ser egoísta, individualista y yo luché para que eso no sea así", dijo Sala, y celebró que con reclamos y la intervención de los organismos internacionales de derechos humanos se logró "levantar el chancho -una celda de castigo- donde se les pegaba muy mal a las internas".



Finalmente, llamó a la militancia opositora a "seguir reorganizándose porque en menos de dos años (desde las elecciones de 2015, cuando cambió el gobierno) han destruido nuestro país y tenemos que seguir discutiendo de política para pensar un país para todos y no para unos cuantos".



Reclamaron la libertad de Milagro con una marcha y acto en el centro porteño

Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos marcharon, en la mañana del martes, desde el Obelisco, en pleno centro porteño, hacia la Casa de la Provincia de Jujuy para reclamar la libertad de la dirigente social Milagro Sala, al cumplirse dos años de su detención y de "todos los presos políticos".

La marcha. En el centro porteño también pidieron por la liberación de la activista jujeña. (Télam)



El acto de protesta fue una de las actividades que se realizaron en Buenos Aires y en Jujuy, donde Sala se encuentra detenida con prisión domiciliaria en el barrio El Carmen, en las afueras de la capital, San Salvador de Jujuy.



Los manifestantes habían partido del Obelisco pasadas las 9 encolumnados detrás de la bandera del Frente Trabajo y Dignidad. Desde ese lugar, la columna se dirigió por la calle Carlos Pellegrini hasta llegar a la avenida Santa Fe, donde se encuentra la delegación provincial.



Entre las agrupaciones más nutridas, se encontraban la organización Tupac Amaru, de la que Sala es su líder, la seccional ATE Capital, Frente Ciudadano, La Cámpora y el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos.



A la cabeza de la columna, entre otros dirigentes, se encontraban el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano; el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UTE) porteño, Eduardo López; el diputado nacional del Frente para la Victoria Andrés Larroque; Charly Pisoni, de H.I.J.O.S; la secretaria de género de la CTA, Estela Díaz, del Comité por la Libertad de Milagro Sala; y Lita Boitano, de Familiares de ex Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.

Sobre la 9 de Julio. La marcha en el centro porteño. (Télam)



Milagro Sala se encuentra detenida desde el 16 de enero de 2016, en la provincia de Jujuy, procesada y acusada en distintas causas.