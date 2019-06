Desde las primeras horas de la mañana, la cola de chicos y chicas por conseguir un empleo o cambiar el que tienen por otro, se hizo sentir a pesar del frío reinante en la jornada. Es que según los organizadores de esta cuarta edición de Expo Empleo, se espera que unos 30 jóvenes desfilen por el evento que tiene lugar hasta mañana en el predio de La Rural de Palermo.

Cabe destacar, que para poder ingresar a la exposición (de 8 a 20), primero había que inscribirse y retirar las acreditaciones en la calle Uspallata al 3.100 del barrio de Parque Patricios, para luego dirigirse a la Rural e ingresar al predio.

Uno de los jóvenes presentes, llamado Leonardo, le dijo a Crónica que "mi situación es que estoy desocupado, y vengo a aporvechar la posibilidad que da el Gobierno de la Ciudad con esta Expo Empleo para los chicos, con ganas de conocer a la empresas y suerte de conseguir algún empleo. Estoy dispuesto a trabajar de lo que sea, aprender y poner empeño para crecer y agrandar mi Curriculum Vitae".

Leonardo está desempleado.

En tanto, de la exposición participan más 300 empresas nacionales e internacionales que ofrecerán vacantes de empleo a los presentes, además de organizaciones sociales, universidades y sectores del Gobierno de la Ciudad (organizador del evento), los cual brindarán chances de capacitación y empleo.

Otro de los jóvenes, de nombre Diego, manifestó que "esta experincia está bastante buena porque los chicos pueden conseguir su primer trabajo y adquirir experiencia de estas empresas, hay muchas posibilidades que son buenas y es bueno como país que avancemos en esto. Estoy estudiando y busco un trabajo "chico" para poder hacer las dos cosas".

Diego está conforme con la iniciativa.

Lo cierto, es que en la edición del año pasado, algo más de 170 mil chicos de entre 16 y 35 años se habían presentado, y uno 1.800 finalmente lograron conseguir trabajo, en las miles de oportunidades laborales que ofrecieron las empresas en aquel momento.

En tanto, Liyu sostuvo que "me quedé sin trabajo y me estoy postulando para algo, en mi caso, trabajaría de lo que sea porque no tengo nada específico. Esta iniciativa me tomó de sorpresa pero está buena, vimos el anuncio y nos vinimos a anotar".

Por otra parte, entre los puestos ofrecidos figuran fiambrero, repartidor, cajero, liquidador de sueldos, enfermero, supervisor, analista de cuentas y sistemas, analusta de procesos, de marketing, entre otros.

Esperando al costado de la puerta de ingreso, Edgar opinó que "hace tiempo que estoy en el rubro gastronómico y quiero algo diferente, me gustaría algo que tenga que ver con tecnología. Esta oportunidad le brinda una posibilidad a los jóvenes de obtener un empleo porque muchos lo necesitan".

Edgar quiere algo "tecnológico".

Finalmente, Ariel argumentó que "soy egresado del secundario y vengo a buscar mi primera oportunidad de trabajo, busco algo básico como peón, cajero o algo tranquilo para iniciar. Esta idea es interesante porque da un ámbito diferente, proque en otras situaciones una va y deja sus datos en una página de internet, acá se habla con los encargados de Recurso Humanos de distintas empresas".